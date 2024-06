Essa startup quer concorrer com Nvidia e se tornar 'maior empresa da história'

A Nvidia tem sido a "bola da vez" de Wall Street. A gigante de chips aumentou em oito vezes seu valor desde o final de 2022, ultrapassando os US$ 3 trilhões neste mês. A empresa vem ganhando muita força no setor de inteligência artificial. Porém, ela deve ter um concorrente em breve.

Uma startup de dois anos fundada por pessoas que abandonaram a prestigiada universidade de Harvard acaba de levantar US$ 120 milhões em financiamento de risco para tentar construir um chip competitivo e enfrentar a Nvidia.

Com sede em Cupertino, Califórnia – sede da Apple – a Etched está desenvolvendo um chip chamado Sohu, que, segundo a empresa, será usado para treinar e implantar modelos de IA usando “transformadores”, a arquitetura central que sustenta avanços como o ChatGPT da OpenAI.

O cofundador e CEO Gavin Uberti disse que, à medida que a IA se desenvolve, a maioria dos requisitos de computação que consomem muita energia da tecnologia serão atendidos por chips personalizados e conectados, chamados ASICs.

Sua eficiência vem da execução apenas do modelo de IA para o qual foram projetados, em contraste com as unidades de processamento gráfico (GPUs) de uso geral da Nvidia, que são mais capazes, mas também muito mais caras. Por causa desses altos custos, e também para reduzir a dependência, alguns clientes pesados da Nvidia já começaram a procurar outros fornecedores e também a desenvolver seus próprios chips.

“Estamos fazendo a maior aposta em IA”, disse Uberti em entrevista. “Se os transformadores desaparecerem, morreremos. Mas se eles continuarem, seremos a maior empresa de todos os tempos", diz com pouca modéstia.

Uberti e os os cofundadores da Etched sabem que, no momento, enfrentam quase uma batalha entre Davi e Golias. Os US$ 120 milhões que conseguiram de financiamento é o que a Nvidia consegue em 12 horas do dia. As vendas da Nvidia mais que triplicaram anualmente durante três trimestres consecutivos, superando US$ 26 bilhões no último período.

A Nvidia, atualmente, detém mais de 80% do mercado de chips de IA, segundo estimativas.