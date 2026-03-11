Inteligência Artificial

Essa palavra faz o ChatGPT parar de 'chutar' respostas e explicar melhor

Um único termo estratégico pode transformar a forma como o ChatGPT responde, fazendo com que a IA explique o raciocínio em vez de apenas arriscar respostas

A palavra “explique” ajuda o ChatGPT a detalhar o raciocínio por trás das respostas (baramee2554/Thinkstock)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 11 de março de 2026 às 15h19.

No uso cotidiano do ChatGPT, um desafio comum é lidar com respostas superficiais ou “chutadas” pela IA, quando ele tenta preencher lacunas sem detalhar o raciocínio.

Para melhorar a qualidade das respostas, especialistas em prompts descobriram que uma palavra específica pode mudar completamente a forma como o ChatGPT responde.

A chave para respostas mais claras

Para contornar isso, ao incluir o termo  “explique” no comando, o usuário orienta o ChatGPT a detalhar o raciocínio por trás da resposta, em vez de apresentar apenas uma conclusão direta.

A IA entende que deve justificar o raciocínio por trás da resposta, em vez de simplesmente fornecer uma conclusão direta.

Isso força a ferramenta a detalhar cada passo do pensamento e oferecer uma resposta mais fundamentada.

Por exemplo, ao invés de escrever:
“O que é teoria da relatividade?”

Um comando mais eficaz seria:

Explique a teoria da relatividade de Einstein.”

O resultado é uma resposta mais estruturada, organizada e detalhada, com menor chance de erros ou generalizações.

Ao solicitar que a IA explique, você está pedindo que ele exponha o raciocínio por trás da resposta, criando um passo a passo lógico.

Esse direcionamento reduz respostas superficiais ou tentativas de “adivinhar” a melhor resposta, aumentando a precisão e a utilidade do conteúdo gerado.

No dia a dia corporativo, pequenas instruções como essa podem melhorar significativamente a interação com inteligência artificial, tornando o ChatGPT uma ferramenta ainda mais poderosa para tarefas analíticas.

