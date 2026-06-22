Inteligência Artificial

Patrocinado por:

logo-totvs-preto

Inteligência artificial pode salvar vidas reduzindo a fila de transplantes no Brasil

Estudo da UFRJ aponta um caminho promissor para tornar o processo de transplante de órgãos mais rápido, eficiente e preciso com ajuda da IA

Inteligência artificial pode salvar vidas reduzindo a fila de transplantes no Brasil (Magnific/Reprodução)

Inteligência artificial pode salvar vidas reduzindo a fila de transplantes no Brasil (Magnific/Reprodução)

Bianca Bezerra Pinto
Bianca Bezerra Pinto

Jornalista

Publicado em 22 de junho de 2026 às 15h17.

Tudo sobreInteligência artificial
Saiba mais

Mais de 84 mil pessoas aguardam por um órgão no Brasil e para muitas delas, o tempo de espera pode ser decisivo. É nesse cenário urgente que pesquisadores da UFRJ identificaram na inteligência artificial uma ferramenta capaz de mudar esse quadro. 

O Brasil tem o maior sistema público de transplantes do mundo e realiza milhares de procedimentos por ano. Ainda assim, gargalos operacionais, dados fragmentados e burocracia ainda atrasam etapas críticas da jornada dos pacientes, especialmente antes do transplante acontecer.

O nó do problema

Um dos maiores obstáculos identificados pelos pesquisadores do estudo é a fragmentação das informações médicas. Exames, prontuários e avaliações clínicas costumam estar espalhados entre hospitais, clínicas e laboratórios diferentes, dificultando uma visão atualizada de cada paciente.

O resultado pode ser grave: um paciente apto a receber um órgão deixa de ser contemplado porque seus dados não foram atualizados a tempo. Pior ainda, órgãos que poderiam salvar vidas acabam sendo desperdiçados pela demora em identificar receptores compatíveis.

Aprenda IA do zero com EXAME + Saint Paul: pré-MBA online (4 aulas) por R$37. Ideal pra quem quer começar e não sabe como. Matrículas abertas.

Como a IA entra em campo

O estudo aponta três frentes onde a inteligência artificial pode fazer diferença real:

  • Integração de dados: sistemas inteligentes reuniriam automaticamente informações dispersas, oferecendo aos médicos uma visão completa e atualizada de cada paciente para decisões mais rápidas e seguras.

  • Compatibilidade doador-receptor: algoritmos capazes de processar milhares de variáveis ao mesmo tempo podem agilizar a busca pelo candidato ideal para cada órgão disponível, funcionando como um poderoso apoio à decisão médica.

  • Logística do transplante: da identificação do doador até a chegada do órgão ao hospital, cada etapa pode ser otimizada com modelos preditivos e automação, reduzindo atrasos e falhas operacionais.

Um campo ainda pouco explorado

Os pesquisadores destacam que a inteligência artificial não substituirá a atuação dos médicos, mas funcionará como uma ferramenta de apoio à decisão. Ao reunir informações clínicas, analisar históricos de casos semelhantes e agilizar processos logísticos, a tecnologia pode ajudar profissionais de saúde a tomar decisões com mais rapidez e precisão, especialmente em situações críticas que envolvem transplantes.

Em um país onde a transformação digital avança a passos largos, iniciativas como a da UFRJ mostram que a inteligência artificial vai muito além do diagnóstico — ela pode ser peça-chave na gestão de processos que impactam diretamente a vida de milhares de brasileiros.

Acompanhe tudo sobre:Branded Marketing IA

Mais de Inteligência Artificial

Gemini lança templates de IA para torcedores brasileiros usarem durante a Copa do Mundo

Micron investe na Anthropic e firma acordo de fornecimento de memória para IA

Fundador da maior empresa privada da China diz que robôs vão substituir 700 mil entregadores

'Isso pode até ser uma arma': Nadella, da Microsoft, critica elite que controla a IA

Mais na Exame

Brasil

Gerp, JOTA e Vox: quais serão as próximas pesquisas eleitorais?

Um conteúdo Bússola

Além dos gabinetes: o impacto da mobilização cidadã em RelGov

Mundo

Crise histórica: por que o Reino Unido teve seis premiês em 10 anos

Esporte

Messi marca contra a Áustria e se torna o maior artilheiro da história das Copas do Mundo