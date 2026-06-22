Inteligência artificial pode salvar vidas reduzindo a fila de transplantes no Brasil

Mais de 84 mil pessoas aguardam por um órgão no Brasil e para muitas delas, o tempo de espera pode ser decisivo. É nesse cenário urgente que pesquisadores da UFRJ identificaram na inteligência artificial uma ferramenta capaz de mudar esse quadro.

O Brasil tem o maior sistema público de transplantes do mundo e realiza milhares de procedimentos por ano. Ainda assim, gargalos operacionais, dados fragmentados e burocracia ainda atrasam etapas críticas da jornada dos pacientes, especialmente antes do transplante acontecer.

O nó do problema

Um dos maiores obstáculos identificados pelos pesquisadores do estudo é a fragmentação das informações médicas. Exames, prontuários e avaliações clínicas costumam estar espalhados entre hospitais, clínicas e laboratórios diferentes, dificultando uma visão atualizada de cada paciente.

O resultado pode ser grave: um paciente apto a receber um órgão deixa de ser contemplado porque seus dados não foram atualizados a tempo. Pior ainda, órgãos que poderiam salvar vidas acabam sendo desperdiçados pela demora em identificar receptores compatíveis.

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Como a IA entra em campo

O estudo aponta três frentes onde a inteligência artificial pode fazer diferença real:

Integração de dados: sistemas inteligentes reuniriam automaticamente informações dispersas, oferecendo aos médicos uma visão completa e atualizada de cada paciente para decisões mais rápidas e seguras.

Compatibilidade doador-receptor: algoritmos capazes de processar milhares de variáveis ao mesmo tempo podem agilizar a busca pelo candidato ideal para cada órgão disponível, funcionando como um poderoso apoio à decisão médica.

Logística do transplante: da identificação do doador até a chegada do órgão ao hospital, cada etapa pode ser otimizada com modelos preditivos e automação, reduzindo atrasos e falhas operacionais.

Um campo ainda pouco explorado

Os pesquisadores destacam que a inteligência artificial não substituirá a atuação dos médicos, mas funcionará como uma ferramenta de apoio à decisão. Ao reunir informações clínicas, analisar históricos de casos semelhantes e agilizar processos logísticos, a tecnologia pode ajudar profissionais de saúde a tomar decisões com mais rapidez e precisão, especialmente em situações críticas que envolvem transplantes.

Em um país onde a transformação digital avança a passos largos, iniciativas como a da UFRJ mostram que a inteligência artificial vai muito além do diagnóstico — ela pode ser peça-chave na gestão de processos que impactam diretamente a vida de milhares de brasileiros.