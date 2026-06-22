Inteligência Artificial

Patrocinado por:

logo-totvs-preto

Gemini lança templates de IA para torcedores brasileiros usarem durante a Copa do Mundo

A inteligência artificial do Google mira na paixão do brasileiro pelo futebol para popularizar o uso de IA generativa com recursos criativos e personalizados

Gemini lança templates de IA para torcedores brasileiros (Getty Images)

Gemini lança templates de IA para torcedores brasileiros (Getty Images)

Bianca Bezerra Pinto
Bianca Bezerra Pinto

Jornalista

Publicado em 22 de junho de 2026 às 13h28.

Tudo sobreInteligência artificial
Saiba mais

A inteligência artificial está cada vez mais próxima da cultura popular e o futebol não ficou de fora dessa tendência. O Google passou a oferecer no Gemini uma série de templates voltados para torcedores brasileiros, permitindo criar imagens personalizadas inspiradas em clubes, cores, celebrações e momentos marcantes do esporte com apenas alguns comandos de texto.

A novidade utiliza o Nano Banana, tecnologia de geração e edição de imagens integrada ao Gemini. O modelo foi desenvolvido para criar conteúdos visuais com maior fidelidade, rapidez e capacidade de seguir instruções detalhadas, facilitando a produção de artes para redes sociais, campanhas e uso pessoal.

Copa do Mundo vira combustível para a criatividade

A iniciativa do Google reflete uma estratégia cada vez mais comum entre empresas de tecnologia: conectar recursos de IA a temas que fazem parte do cotidiano dos usuários. Em um momento de Copa do Mundo em que o futebol ocupa espaço central na cultura brasileira, os novos templates permitem que torcedores produzam imagens temáticas sem precisar dominar softwares de design ou edição.

Na prática, é possível gerar montagens comemorativas, pôsteres personalizados, ilustrações inspiradas em partidas e até conteúdos para grupos de amigos e comunidades online. A proposta é simplificar o processo criativo e transformar qualquer usuário em produtor de conteúdo visual. 

Aprenda IA do zero com EXAME + Saint Paul: pré-MBA online (4 aulas) por R$37. Ideal pra quem quer começar e não sabe como. Matrículas abertas.

O avanço do Nano Banana

O recurso também evidencia a evolução das ferramentas de geração de imagem do Google. A versão mais recente da tecnologia, conhecida como Nano Banana 2, trouxe melhorias na qualidade visual, na renderização de textos dentro das imagens e na capacidade de manter consistência entre personagens e objetos ao longo de diferentes criações.

Outro diferencial é a possibilidade de aplicar estilos visuais prontos antes mesmo de escrever o prompt, recurso que amplia o controle criativo e facilita a obtenção de resultados mais próximos da ideia desejada. 

IA cada vez mais presente no entretenimento

O lançamento reforça uma tendência que vem ganhando força em 2026: a utilização da inteligência artificial não apenas para produtividade, mas também para entretenimento, personalização e expressão criativa. Ao aproximar a tecnologia de paixões populares como o futebol, empresas de IA buscam tornar essas ferramentas mais acessíveis e relevantes para o público em geral.

Para os torcedores, a novidade representa uma forma simples de transformar a paixão pelo futebol em conteúdo digital personalizado. Para o Google, é mais um passo na disputa pela atenção dos usuários em um mercado de IA generativa cada vez mais competitivo. 

Quero minha vaga no pré-MBA EXAME + Saint Paul.

Acompanhe tudo sobre:Branded Marketing IA

Mais de Inteligência Artificial

Micron investe na Anthropic e firma acordo de fornecimento de memória para IA

Fundador da maior empresa privada da China diz que robôs vão substituir 700 mil entregadores

'Isso pode até ser uma arma': Nadella, da Microsoft, critica elite que controla a IA

IA gera R$ 1 milhão extra em receita para Animale e Maria Filó — e agora chega à Farm

Mais na Exame

Esporte

Quem vai apitar o jogo Brasil x Escócia? Conheça o árbitro mexicano Cesar Ramos

Pop

Sabrina Sato: os negócios que ajudaram a construir a fortuna da apresentadora

ESG

Bahia é laboratório do primeiro empréstimo ESG da história da agência japonesa JICA

Mundo

EUA suspendem sanções ao petróleo iraniano até agosto