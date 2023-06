Especialista tira dúvidas sobre inteligência artificial em live gratuita; confira

Apesar de a inteligência artificial ser o tema do momento, as dúvidas sobre a nova tecnologia são muitas e aumentam à medida que novas ferramentas e funcionalidades são divulgadas.

Por isso, o especialista Miguel Lannes Fernandes, diretor de tecnologia e fundador da Witseed, vai promover uma live na EXAME na próxima quinta-feira (29), às 18h30, para tirar dúvidas sobre inteligência artificial. Os interessados devem entrar para o grupo de WhatsApp exclusivo da live, onde são feitas todas as comunicações oficiais e apenas os administradores podem enviar mensagens.

Os participantes poderão enviar perguntas sobre como usar ferramentas de IA em diversos setores e para várias funções diferentes. Ao vivo, Miguel vai mostrar também como usar as ferramentas mais famosas como ChatGPT e Firefly, além de mostrar como essas aplicações já são usadas por empresas.

Inteligência Artificial aplicada aos Negócios

Apesar de ser uma tecnologia recentemente popularizada, a inteligência artificial tem uma velocidade de evolução exponencial e, por isso, muitas empresas já se movimentam para aplicá-la aos seus negócios.

De acordo com o estudo Future of Jobs, do Fórum Econômico Mundial, 75% das empresas participantes ou já estão incorporando a IA na prática ou o farão em breve.

Além da urgência do tema, um grande impulsionador do interesse das instituições pela tecnologia é o resultado. Segundo um levantamento do Boston Consulting Group (BCG) e do MIT, 55% das empresas registraram aumento nos lucros com o uso da inteligência artificial.

Um outro estudo mostrou que funcionários que usaram a chamada IA generativa conseguiram realizar seu trabalho até 35% mais rápido (Universidade de Stanford e MIT).

