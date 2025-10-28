Elon Musk lança rival da Wikipédia alimentada por IA

O bilionário Elon Musk agora tem uma Wikipédia para chamar de sua. Musk lançou na noite de segunda-feira, 27, uma primeira versão da Grokipedia, uma enciclopédia online alimentada por inteligência artificial (IA).

Com um formato semelhante ao da plataforma já conhecida pelos usuários, a Grokipedia busca oferecer uma visão mais alinhada com as ideias conservadoras de Musk, especialmente sobre temas como gênero, política e tecnologia.

O site, que ainda está em fase inicial, apresenta cerca de 885 mil artigos, uma quantidade bem inferior aos mais de 8 milhões de páginas da Wikipédia.

A Grokipedia se diferencia não apenas pela quantidade de conteúdo, mas também pela forma como aborda certos temas, com algumas seções demonstrando um viés mais à direita. Por exemplo, enquanto a Wikipédia define gênero de forma inclusiva, considerando aspectos sociais e culturais, a Grokipedia descreve o conceito como uma classificação binária baseada no sexo biológico.

Em seu perfil no X (antigo Twitter), Musk afirmou que o objetivo da Grok é "a verdade, a verdade toda e nada além da verdade". "Nunca seremos perfeitos, mas mesmo assim lutaremos para atingir esse objetivo", escreveu.

The goal of Grok and https://t.co/op5s4ZikGJ is the truth, the whole truth and nothing but the truth. We will never be perfect, but we shall nonetheless strive towards that goal. https://t.co/j8bJf7c4Hl — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2025

A estreia da Grokipedia gerou reações mistas.

Para muitos admiradores de Musk nas redes sociais, a plataforma representa um passo necessário em direção à liberdade de expressão e ao combate ao que veem como viés predominante em plataformas estabelecidas.

Por outro lado, críticos apontaram falhas, como erros factuais em artigos e uma abordagem que parece suavizar ou distorcer eventos históricos, como o ataque ao Capitólio dos Estados Unidos em 2021.

A ideia para a Grokipedia

A ideia para criar uma nova Wikipédia surgiu neste final de semana, quando Larry Sanger, um de seus fundadores, acusou a plataforma de ter abandonado o princípio de neutralidade e se tornado um espaço dominado por visões progressistas.

Sanger, que deixou o projeto em 2002, afirmou que a Wikipédia se transformou em uma ferramenta de militância, especialmente em questões sensíveis como religião, mudanças climáticas e política. Ele argumenta que, ao invés de garantir uma diversidade de pontos de vista, o modelo aberto da plataforma foi “capturado” por uma elite editorial predominantemente alinhada à esquerda.

As críticas de Sanger encontraram ressonância em figuras influentes do conservadorismo americano. Musk, o senador republicano Ted Cruz e o comentarista Tucker Carlson começaram a repetir acusações semelhantes, apontando a Wikimedia Foundation — responsável pela manutenção da Wikipédia — por permitir a formação de um “monopólio ideológico” sobre o conhecimento digital.

A pressão sobre a plataforma se intensificou no Congresso dos EUA. Em agosto, parlamentares republicanos abriram uma investigação para apurar possíveis tentativas de manipulação da Wikipedia por agentes estrangeiros e grupos de interesse.

Cruz, por sua vez, enviou uma carta à fundação, cobrando mais transparência nos critérios editoriais e nas regras que determinam quais fontes são consideradas confiáveis.

Musk já havia se referido à plataforma de forma irônica como “Wokipedia”, em alusão ao termo “woke”, usado pela direita americana para criticar pautas progressistas.

A liderança da Wikimedia Foundation refutou as acusações. Maryana Iskander, CEO da organização, defendeu o modelo da Wikipedia, afirmando que seu conteúdo é o resultado de um processo público de edição e revisão, constantemente atualizado por milhares de voluntários. “A enciclopédia é construída com base em fontes verificáveis e se corrige em tempo real”, disse.