Tesla teme saída de Musk se executivo ficar sem salário trilionário

A presidente da Tesla, Robyn Denholm, enviou uma carta aos acionistas alertando que Elon Musk pode deixar a companhia caso o novo pacote salarial de US$ 1 trilhão não seja aprovado. A executiva defendeu que a permanência de Musk é essencial para a estratégia da empresa nos próximos anos.

O comunicado foi divulgado nesta segunda-feira, 27, e antecede a assembleia anual marcada para 6 de novembro, quando os acionistas decidirão sobre a proposta. O conselho da Tesla vem sendo pressionado por críticas a sua independência em relação ao CEO.

Segundo a Newsweek, a proposta prevê 12 parcelas de opções de ações, vinculadas ao cumprimento de metas de desempenho, como o avanço em veículos autônomos, o desenvolvimento de robôs e o alcance de uma capitalização de mercado de US$ 8,5 trilhões.

Pacote bilionário e críticas sobre governança

Segundo Denholm, o novo plano de compensação está vinculado ao desempenho e busca manter Musk na liderança por pelo menos mais sete anos, em um momento em que a Tesla amplia sua atuação em inteligência artificial, robótica e direção autônoma.

Em uma carta publicada na conta oficial da Tesla na plataforma X, Denholm destacou que Musk possui as competências técnicas e a visão necessárias para manter o valor da empresa no longo prazo.

Disputas e decisões judiciais

No início deste mês, o grupo de consultoria Institutional Shareholder Services (ISS) recomendou que investidores rejeitassem o pacote, argumentando que o plano limitaria o poder de revisão do conselho por uma década. Apesar das críticas, o anúncio da proposta impulsionou as ações da Tesla no mercado.

As discussões ocorrem em meio a questionamentos sobre a governança corporativa da empresa. No início do ano, um tribunal de Delaware anulou o pacote salarial aprovado em 2018 ao concluir que havia sido concedido de maneira inadequada e sem a devida independência dos membros do conselho.