Confundador da Wikipédia critica “viés” do site e inspira Musk a criar concorrente

A Wikipédia voltou ao centro de uma disputa política nos Estados Unidos. O motivo é a nova ofensiva de Larry Sanger, um de seus fundadores, que acusa a plataforma de ter abandonado o princípio de neutralidade e se tornado um espaço dominado por visões progressistas.

Sanger, que deixou o projeto em 2002, diz que a enciclopédia digital se transformou num instrumento de militância, especialmente em temas sensíveis como religião, mudanças climáticas e política. Ele argumenta que o modelo aberto, antes pensado para garantir diversidade de pontos de vista, teria sido “capturado” por uma elite editorial alinhada à esquerda.

As declarações do programador encontraram eco em figuras influentes do conservadorismo americano. Elon Musk, o senador republicano Ted Cruz e o comentarista Tucker Carlson passaram a repetir críticas semelhantes, acusando a Wikimedia Foundation - entidade que mantém o site - de permitir a formação de um “monopólio ideológico” sobre o conhecimento digital.

A pressão se ampliou no Congresso dos EUA. No início de agosto, parlamentares republicanos abriram uma investigação para apurar possíveis tentativas de manipulação da plataforma por agentes estrangeiros e por grupos de interesse. Cruz, em carta à fundação, cobrou transparência sobre os critérios editoriais e as regras que definem quais fontes são consideradas confiáveis.

O bilionário Elon Musk, por sua vez, anunciou que prepara o lançamento da GrokiPedia, uma enciclopédia baseada em inteligência artificial que promete “corrigir distorções e vieses” presentes na Wikipédia. O empresário já havia chamado o site de “Wokipedia”, em referência pejorativa ao termo “woke”, usado pela direita americana para criticar pautas progressistas.

A direção da Wikimedia Foundation rejeita as acusações. Maryana Iskander, CEO da organização, afirmou que o conteúdo da Wikipédia é resultado de um processo público de edição e revisão, constantemente ajustado por milhares de voluntários. “A enciclopédia é construída sobre fontes verificáveis e se corrige em tempo real”, disse.

Pesquisas acadêmicas sugerem que o conteúdo da Wikipédia pode refletir uma leve inclinação progressista no contexto americano, mas apontam que essa tendência diminui à medida que os artigos passam por revisões. O principal desafio histórico, segundo a própria fundação, não é ideológico, e sim demográfico: cerca de 90% dos editores são homens e vivem em países desenvolvidos.

Sanger, no entanto, afirma que o problema é estrutural. Em setembro, ele publicou as chamadas “Nove Teses”, um manifesto que propõe reformar a governança da enciclopédia. O documento sugere a identificação de editores influentes, a eliminação de listas negras de fontes e um compromisso renovado com a neutralidade. O texto foi amplamente divulgado por comentaristas conservadores e elogiado por Musk.

Desde que se afastou do projeto, Sanger tenta criar alternativas descentralizadas de conhecimento, como a Citizendium e a Encyclosphere - redes que, segundo ele, devolveriam ao público o controle sobre a produção de informação.

“A Wikipédia é dominada por um viés globalista, acadêmico e progressista”, declarou recentemente.

Jimmy Wales, cofundador e atual dirigente do projeto, discorda. Ele afirma que a neutralidade segue como princípio inegociável e que as críticas refletem a crescente polarização política nos Estados Unidos.

“Nem todas as fontes têm o mesmo peso, e está certo assim”, disse. Para Wales, o valor da Wikipédia está justamente em manter o compromisso com o rigor factual em meio ao ruído digital.