Dona do ChatGPT, OpenAI busca valuation de US$ 86 bilhões

Aproveitando o crescimento desenfreado do setor de inteligência artificial, a OpenAI está em busca de uma avaliação na faixa dos US$ 86 bilhões. Caso a venda de ações se concretize, a empresa de Sam Altman alcançará três vezes o valor de seis meses atrás -- em abril deste ano, a dona do ChatGPT estava avaliada em US$ 29 bilhões -- e se concretizará como uma das empresas privadas mais valorizadas do mundo.

Mês passado, o jornal Wall Street Journal informou pela primeira vez que a OpenAI estava buscando uma avaliação entre US$ 80 bilhões a US$ 90 bilhões. Agora, a Bloomberg informa que a empresa reduziu o valor para US$ 86 bilhões.

Novas atualizações

É estimado que a OpenAI tenha atingido mais de US$ 1 bilhão em receita anual. Na última semana, a empresa trouxe uma atualização significativa para o ChatGPT: a IA generativa agora conta com o recurso de navegação Browse with Bing, que permite pesquisa em tempo real. Anteriormente, a versão gratuita do ChatGPT se baseava em dados coletados até setembro de 2021.

Além disso, no mês passado, a OpenAI adicionou recursos de voz ao ChatGPT, permitindo conversas verbais com o bot e a possibilidade de buscar respostas usando imagens. Este conjunto de atualizações representa uma evolução do ChatGPT, que antes era majoritariamente uma ferramenta de geração de texto, mas agora se encaminha para integrar recursos visuais e sonoros.