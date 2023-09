OpenAI quer vender mais ações para chegar em avaliação de US$ 90 bilhões

A OpenAI, conhecida por seu desenvolvimento no ChatGPT, está em conversas com investidores sobre uma possível venda de ações que poderia avaliar a empresa entre US$ 80 bilhões e US$ 90 bilhões.

Esse valor representa quase o triplo do início deste ano, segundo fontes próximas às negociações.

Com 49% de suas ações nas mãos da Microsoft, a OpenAI informou aos investidores que prevê atingir a marca de US$ 1 bilhão em receita ainda em 2023, com expectativas de gerar vários bilhões adicionais em 2024.

A principal fonte de receita da empresa vem da cobrança pelo acesso a uma versão avançada do ChatGPT e do licenciamento de seus modelos de linguagem para empresas.

A transação em discussão visa permitir que os funcionários vendam suas ações existentes, em vez de a empresa emitir novas ações para captar mais capital. Representantes da OpenAI já iniciaram as negociações com investidores, embora os termos possam sofrer alterações.

Com essa avaliação, a OpenAI se posicionaria entre as startups globais de maior valor, ficando atrás apenas de empresas como a SpaceX, de Elon Musk, e a ByteDance, proprietária do TikTok.