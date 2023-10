LuzIA: conheça o chatbot do WhatsApp que acaba de receber aporte de US$ 10 milhões

A competição entre o ChatGPT e outros chatbots de IA generativa está aumentando. Da Espanha, a empresa LuzIA acaba de receber um aporte de US$ 10 milhões para o chatbot de mesmo nome. A rodada da série A inclui investidores como a Globo Ventures, gestão de investimentos da emissora brasileira; o jogador de basquete Pao Gasol e mais fundos do Vale do Silício.

Fundada em 2023 por Álvaro Martínez Higes, Javier Andrés e Carlos Pérez, a LuzIA quer conquistar o mercado de chatbots de língua espanhola e portuguesa. A forma principal de falar com a LuzIA é por meio do WhatsApp, o que facilita a pulverização para o público. Ainda por cima, o processo é simples: basta salvar o número de celular e enviar uma mensagem para começar a conversar.

Atualmente, a LuzIA é compatível com usuários no Brasil, Argentina, Colômbia, Espanha, México e agora nos EUA. Ao enviar uma mensagem via WhatsApp, o chatbot identifica de qual país o usuário é e automaticamente troca a língua para espanhol, português ou inglês.

Além de gerar texto, a LuzIA também pode transcrever áudios e gerar imagens. Segundo informações do site de notícias TechCrunch, mais de 17 milhões de usuários interagiram com o chatbot até o momento. Mensalmente, a empresa afirma que tem cerca de 8 milhões de usuários ativos.

Por enquanto, a LuzIA planeja manter o bot totalmente gratuito. Com o aporte, o foco será no crescimento e na "criação de valor" para o usuário.

Como usar o chatbot LuzIA?

Adicione o número de telefone +55 11 97255-3036 ou fale com a IA pelo site da empresa;

ou fale com a IA pelo site da empresa; Envie uma mensagem ou áudio para receber uma resposta;

Caso queira gerar uma imagem, diga 'imagine' e escreva a ideia.

Também é possível conversar com personagens pelo LuzIA. O chatbot pode simular a Hermione, de Harry Potter; Forrest Gump, ou o Yoda, de Star Wars. Ela também pode assumir a persona da 'sua' professora, amiga ou perito em marketing.