Diretor da Nvidia diz que IA está remodelando todas as indústrias

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, afirmou nesta semana que a inteligência artificial (IA) está revolucionando todos os setores da economia e destacou o papel da China como uma das forças propulsoras desse progresso global.

“A IA está transformando todas as indústrias — da pesquisa científica à saúde, passando por energia, transporte e logística”, disse Huang durante um evento em Pequim.

Na véspera, Huang havia confirmado que a Nvidia retomará a comercialização na China do chip H20, voltado para aplicações em inteligência artificial. A venda estava suspensa por restrições de exportação impostas pelo governo dos Estados Unidos.

O executivo elogiou o avanço chinês no setor e destacou o lançamento recente do modelo de IA de código aberto DeepSeek, desenvolvido com componentes menos sofisticados, mas capaz de competir com os equivalentes norte-americanos.

“O código aberto da China é um catalisador do progresso global. Ele oferece a todos os países e indústrias a oportunidade de se integrar à revolução da IA”, afirmou Huang.

A fala ocorre em meio à Exposição Internacional de Cadeias de Suprimentos, usada por Pequim para reforçar sua imagem como defensora do livre comércio — mesmo sob a crescente tensão econômica com os Estados Unidos.

O vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, criticou durante o evento as medidas protecionistas de países que, segundo ele, “interferem no mercado por meio da imposição de tarifas”.

“Precisamos construir um consenso em torno do desenvolvimento global e nos opor firmemente à politização das questões econômicas e comerciais”, declarou He.

Huang, que se tornou um dos rostos mais influentes da tecnologia mundial, viu sua empresa atingir nesta semana um valor de mercado inédito de US$ 4 trilhões. A Nvidia é responsável por alguns dos semicondutores mais avançados do planeta, mas está impedida de vender seus chips de ponta na China devido ao temor de que sejam usados para fins militares.

Para contornar as restrições, a Nvidia desenvolveu o modelo H20, voltado especificamente para o mercado chinês. No entanto, em abril, o governo de Donald Trump endureceu as regras para exportações do setor.

Na terça-feira, Huang disse à emissora estatal CCTV que as autoridades norte-americanas aprovaram finalmente as licenças necessárias para a venda do chip H20 à China.