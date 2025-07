Startup de US$ 12 bilhões de Mira Murati, ex-OpenAI, tem investimentos da Nvidia e Jane Street

A ex-diretora de tecnologia da OpenAI, Mira Murati, está lançando sua mais nova startup de inteligência artificial e já conseguiu investimentos de gigantes da tecnologia, como a Nvidia e AMD.

Avaliada em US$ 12 bilhões após uma rodada de investimentos liderada por Andreessen Horowitz, a Thinking Machines Lab é uma startup sediada em São Francisco, que deve lançar um produto nos próximos meses e contará com um componente "open source", responsável por ajudar pesquisadores e startups a desenvolver modelos personalizados.

“Estamos construindo uma IA multimodal que funciona da forma como você naturalmente interage com o mundo - por meio de conversação, da visão, dessa maneira bagunçada como colaboramos”, disse Murati.

A rodada de investimentos foi anunciada nesta terça-feira, 15, e já conta com a participação da empresa mais valiosa do mundo atualmente: a Nvidia. Além da fabricante de chips, a AMD, Accel e Jane Street também investiram no projeto. A captação de recursos foi responsável por arrecadar US$ 2 bilhões.

Murati publicou um link para pessoas da área que estejam interessadas em trabalhar na companhia. A Thinking Machines já contratou ex-funcionários da OpenAI e de outros concorrentes, como Google, Meta e Mistral. O lançamento da plataforma ocorre em meio a uma disputa por talentos em IA no Vale do Silício.

"Estamos sempre em busca de talentos extraordinários que aprendem na prática, transformando pesquisa em coisas úteis. Acreditamos que a IA deve servir como uma extensão da autonomia individual e, no espírito de liberdade, ser distribuída da forma mais ampla e equitativa possível", escreveu a empresária em uma publicação no X (antigo Twitter), nesta terça-feira.

Thinking Machines Lab exists to empower humanity through advancing collaborative general intelligence.

We're building multimodal AI that works with how you naturally interact with the world - through conversation, through sight, through the messy way we collaborate. We're…

