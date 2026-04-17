IA chinesa resolve em horas problema matemático que desafiou cientistas por uma década

A fronteira entre descoberta humana e capacidade computacional acaba de ganhar um novo capítulo.

Pesquisadores da Universidade de Pequim, na China, desenvolveram um sistema de inteligência artificial capaz de resolver um problema matemático em aberto desde 2014 — em cerca de 80 horas.

O desafio, que resistiu por mais de uma década a especialistas da área, foi resolvido sem intervenção direta no processo criativo da máquina.

O feito levanta uma questão inevitável sobre qual será o futuro da ciência quando algoritmos passam a gerar respostas inéditas em ritmo exponencial.

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Um problema de uma década, resolvido em dias

O avanço envolve um problema matemático complexo, cuja resolução exigia alto nível de abstração e raciocínio teórico — algo historicamente associado à cognição humana.

Segundo o estudo preliminar divulgado pelos pesquisadores em repositório científico, o sistema foi projetado para explorar diferentes caminhos matemáticos, testar hipóteses e validar soluções de forma iterativa.

O resultado não apenas apresentou uma solução válida, como também seguiu uma linha lógica considerada consistente por especialistas, indicando que a máquina não apenas “calculou”, mas estruturou um raciocínio.

IA como agente de descoberta científica

O episódio reforça a tendência de que a inteligência artificial está deixando de ser apenas uma ferramenta de apoio para se tornar agente ativo na produção de conhecimento.

Modelos mais avançados já são capazes de propor hipóteses, identificar padrões invisíveis a humanos e acelerar etapas que levariam anos em ambientes tradicionais de pesquisa.

No caso específico da matemática — uma das áreas mais abstratas do conhecimento — o avanço é ainda mais simbólico. Ele sugere que sistemas computacionais podem transitar por territórios antes considerados exclusivamente humanos.

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