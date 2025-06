‘Sua atitude define o rumo’: CEO da Amazon revela o erro mais comum entre jovens profissionais

Durante quase três décadas, Andy Jassy participou diretamente da transformação da Amazon em uma das maiores corporações do planeta.

Hoje, aos 57 anos, como CEO da gigante do e-commerce, ele observa um comportamento recorrente entre jovens profissionais: a ansiedade por definir desde cedo qual carreira seguir. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Atitude e reputação: os verdadeiros diferenciais

Para Jassy, mais do que ter todas as respostas, o essencial é a atitude diante dos desafios.

"Acho que sua atitude é uma parcela vergonhosa do seu sucesso ou da falta dele" Andy Jassy, CEO da Amazon

Segundo ele, características como ser confiável, trabalhar com esforço, manter a honestidade e ter sede de aprendizado são diferenciais possíveis para qualquer um.

Mesmo em ambientes altamente competitivos, quem é confiável e comprometido ganha visibilidade — e, com ela, oportunidades de crescimento.

E um lembrete a todos é que a carreira ideal não se constrói com pressa, mas com atitude, curiosidade e autoconhecimento.

