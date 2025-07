Consultoria de moda usando IA vence prêmio e simboliza boom da tecnologia no Brasil

Há poucas sensações tão gratificantes para um professor quanto assistir à transformação de conhecimento em resultado concreto. Foi exatamente isso que vivi ao ver Agatha Harumi e Eliana Koller, minhas ex-alunas do MBA de Inteligência Artificial para Negócios da Faculdade EXAME Saint Paul, premiadas no Prêmio Abrasce, em junho de 2025. Elas personificaram tudo o que defendemos em aula: tecnologia aplicada a problemas reais, com impacto mensurável e visão de longo prazo.

Elas desenvolveram a Bella IA, uma consultora virtual de moda implementada no Salvador Shopping, integrando o físico ao digital e oferecendo dicas personalizadas de estilo aos clientes, projeto inovador que lhes rendeu o troféu na categoria “Tecnologias aplicadas à operação”.

Ter esse conhecimento se converter em uma solução premiada foi a prova viva do potencial transformador da inteligência artificial (IA) nos negócios. E elas não estão sozinhas: casos assim refletem uma tendência muito maior no Brasil e no mundo.

Explosão de startups de IA no Brasil

Nos últimos anos, o ecossistema brasileiro de IA passou por um crescimento vertiginoso. Em apenas dois anos (entre 2023 e 2025), o número de novas empresas com “IA” ou “Inteligência Artificial” no nome cresceu 857%, saltando de 142 para 1.209 novos CNPJs registrados no país. Ao todo, o Brasil já conta com 2.099 negócios relacionados à IA mapeados no início de 2025. Esse boom coloca o Brasil na vanguarda regional, o país lidera a América Latina, concentrando 74% das startups de IA de toda a região.

Em 2024, startups brasileiras que utilizam IA receberam R$ 5,8 bilhões em investimentos, o que equivale a 42% de todo o volume investido em startups no país nesse ano. Ou seja, quase metade do dinheiro de venture capital no Brasil está indo para empresas de IA, evidenciando a confiança dos investidores no potencial da tecnologia. A inteligência artificial tornou-se um dos motores centrais do empreendedorismo brasileiro recente.

A tendência global da IA

O que vemos no Brasil faz parte de um movimento global ainda mais amplo. O ecossistema mundial já conta com dezenas de milhares de empresas focadas em IA. Prova disso é a popularização dos domínios de internet terminados em “.ai”: globalmente, o registro de domínios “.ai” saltou de pouco mais de 31 mil em 2021 para cerca de 423 mil em 2025, mais de 13 vezes em quatro anos. Há uma corrida mundial para posicionar novos negócios como players de IA.

No primeiro semestre de 2025, as startups de IA atraíram 53% de todo o volume global de venture capital disponível. Mais da metade do dinheiro de investidores no mundo inteiro está sendo direcionada a empresas de inteligência artificial, um feito sem precedentes. Nos EUA, esse percentual é ainda maior – 64% dos recursos de VC foram para IA no mesmo período.

Já existem cerca de 370 a 400 “unicórnios” de IA no mundo, ou seja, startups avaliadas em mais de 1 bilhão de dólares. Isso representa aproximadamente 1 em cada 4 unicórnios globais pertencendo ao setor de IA.

A IA deixou de ser aposta futura para se tornar parte central da estratégia de negócios de diversas empresas ao redor do planeta.

Oportunidades e próximos passos

Para o Brasil, essa é uma janela de oportunidade. O país já mostrou que pode surfar a onda da IA, com um ecossistema vibrante de startups e iniciativas pioneiras. Mantido o ritmo, projeções indicam que o número de empresas de IA no Brasil pode mais que dobrar até 2030, liderando o crescimento entre as grandes economias.

Isso significa não apenas novas soluções tecnológicas, mas também geração de empregos qualificados, atração de investimentos estrangeiros e resolução de problemas locais com ajuda da IA (da agropecuária sustentável à melhoria dos serviços urbanos e de saúde). Para empreendedores e profissionais, trata-se de um campo fértil para inovar e crescer.

As histórias de Agatha, Eliana e de tantas startups bem-sucedidas mostram que combinar conhecimento sólido em IA com visão de negócio faz toda a diferença. Quem deseja protagonizar essa revolução precisa estar capacitado para identificar oportunidades de aplicar IA de forma responsável e eficaz nas empresas.

Investir em formação especializada é um passo estratégico nesse sentido – hoje já existem programas voltados a formar líderes capazes de transitar entre a tecnologia e a gestão. Um exemplo é o próprio MBA em Inteligência Artificial para Negócios da EXAME (em parceria com a Saint Paul Escola de Negócios), que nasceu dessa demanda por profissionais híbridos, aptos a transformar conhecimento em resultados concretos, assim como fizeram minhas ex-alunas premiadas.

Se a satisfação de ver conhecimento virar resultado é enorme para um professor, imagine para o profissional ou empreendedor que coloca uma ideia de IA em prática e vê ela ganhar o mundo. Essa oportunidade está no ar – e nunca foi tão tangível. Basta agarrá-la com as ferramentas certas e a mentalidade de longo prazo. Os próximos capítulos dessa revolução tecnológica serão escritos por aqueles que estiverem prontos para inovar. E você, estará entre eles?