Conheça o ‘RAG’, tecnologia que faz a IA buscar antes de responder

Uma das principais limitações dos sistemas de inteligência artificial sempre foi a dependência de dados previamente treinados. Ou seja, a resposta gerada nem sempre considera informações recentes ou específicas de um contexto.

Para contornar esse problema, ganha espaço o uso do chamado RAG, sigla para Retrieval-Augmented Generation, uma técnica que permite à IA buscar informações antes de formular uma resposta.

O que é o RAG?

O RAG é um método que combina duas etapas: primeiro, a busca por informações relevantes em bases externas; depois, a geração da resposta com base nesses dados.

Na prática, isso significa que a inteligência artificial não depende apenas do que “aprendeu” durante o treinamento, mas também consulta conteúdos adicionais para responder.

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Esse processo aproxima o funcionamento da IA de uma pesquisa tradicional, em que o sistema localiza fontes relevantes antes de organizar a resposta final.

Como funciona?

Ao receber uma pergunta, o sistema identifica quais informações são necessárias e realiza uma busca em documentos, bancos de dados ou conteúdos previamente indexados.

Em seguida, utiliza esse material como base para construir a resposta.

Isso permite, por exemplo, responder perguntas mais específicas, consultar documentos internos de empresas ou trabalhar com dados atualizados, desde que estejam disponíveis na base de busca utilizada.

Sem o uso de RAG, a IA responde com base apenas no que já foi treinado, o que pode limitar a precisão em temas muito recentes ou específicos.

Com o RAG, a resposta passa a considerar fontes adicionais, reduzindo lacunas de informação e aumentando a relevância do conteúdo gerado.

Além disso, o modelo tende a ser mais confiável em ambientes corporativos, onde é necessário acessar documentos internos, políticas ou dados próprios da empresa.

A tecnologia já é utilizada em diferentes contextos, como atendimento ao cliente, busca em bases jurídicas, suporte técnico e análise de documentos.

Empresas podem, por exemplo, integrar o RAG a seus sistemas para permitir que a IA responda perguntas com base em manuais, contratos ou relatórios internos.

No uso individual, o conceito também aparece em ferramentas que combinam IA com busca na internet ou em arquivos enviados pelo próprio usuário.

Impacto no uso da IA

O avanço do RAG representa uma mudança importante na forma como a inteligência artificial é aplicada. Ao incorporar a busca como parte do processo, a tecnologia se torna mais adaptável, contextual e próxima de situações reais de uso.

Isso não elimina a necessidade de revisão humana, mas amplia o potencial da IA para lidar com informações dinâmicas e específicas, tornando as respostas mais úteis em contextos profissionais e acadêmicos.