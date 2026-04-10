Essa ferramenta é a promessa da Anthropic para acelerar a criação de agentes de IA nas empresas

A Anthropic anunciou o lançamento do Claude Managed Agents, uma nova ferramenta voltada para simplificar e acelerar o desenvolvimento de agentes de inteligência artificial no ambiente corporativo.

A proposta é reduzir o tempo e a complexidade necessários para colocar soluções em produção, oferecendo uma infraestrutura pronta para uso. A nova solução foi desenhada para eliminar etapas tradicionalmente longas e técnicas do desenvolvimento de agentes de IA.

Segundo a Anthropic, empresas podem lançar seus sistemas até dez vezes mais rápido ao utilizar a plataforma, que assume processos considerados críticos antes da implementação na produção.

Entre essas etapas estão atividades como execução de código em ambientes controlados, criação de pontos de verificação, gestão de credenciais e definição de permissões.

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Também entram nesse pacote o rastreamento completo das operações e o controle do funcionamento dos agentes, tarefas que exigiam meses de trabalho especializado.

Com o Claude Managed Agents, esse esforço passa a ser abstraído. As empresas precisam apenas definir as tarefas, ferramentas e diretrizes do agente, enquanto a infraestrutura da Anthropic executa o restante.

Automação e escalabilidade no centro da estratégia

O funcionamento da ferramenta se apoia na criação automática de contêineres para cada agente, permitindo que eles operem de forma independente. Esses agentes conseguem decidir quando utilizar ferramentas, gerenciar contexto e até se recuperar de erros durante a execução.

Outro ponto destacado é a possibilidade de sessões de longa duração, que podem se estender por horas, além da capacidade de coordenação entre múltiplos agentes. Isso abre espaço para a execução de tarefas complexas em paralelo, ainda que esse recurso esteja, por ora, em fase de testes.

Há também funcionalidades em desenvolvimento que permitem ao próprio sistema refinar e avaliar continuamente suas respostas, garantindo que os resultados atendam aos critérios definidos pelos usuários.

Casos de uso indicam avanço na aplicação corporativa

A ferramenta já está disponível em versão beta pública e conta com empresas como Notion, Rakuten e Asana entre os primeiros usuários. O uso prático indica um avanço na adoção de agentes de IA em diferentes áreas de negócio.

Na Rakuten, por exemplo, os agentes foram implementados em equipes de produto, vendas, marketing, finanças e recursos humanos, com ciclos de implantação de cerca de uma semana.

A eliminação da necessidade de desenvolver infraestrutura própria permitiu que a empresa direcionasse esforços para ampliar o uso da tecnologia internamente.

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