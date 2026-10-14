Como um perfil no Instagram usou IA para enganar os fãs de Mia Goth

RESUMO ＋ Uma publicação atribuída a Mia Goth chegou ao noticiário de entretenimento antes de ser desmentida por sua equipe. O episódio expõe a dificuldade de distinguir páginas de fãs, manifestações oficiais e imagens sintéticas.

Em uma foto publicada no Instagram, a atriz Mia Goth aparecia supostamente usando uma camiseta com a frase "meu ex é meu maior fã". A imagem circulou poucos dias depois da notícia de seu pedido de divórcio do também ator Shia LaBeouf e logo foi interpretada como uma indireta.

A suposta provocação chegou aos veículos de entretenimento, que a noticiaram como uma manifestação da atriz. A reação atribuída a Goth, entretanto, era uma fabricação: segundo seus representantes, a foto havia sido criada com inteligência artificial (IA) — e Goth não tem contas em redes sociais.

Por trás da postagem estava o perfil @miagoth_, uma página de fãs com selo de verificação e mais de 1 milhão de seguidores. Depois de reclamações da equipe da atriz, a Meta, dona do Instagram e do Facebook, informou que removeu a conta por se passar por uma figura pública.

Publicada em 8 de outubro, a montagem vinha acompanhada da música “Single Ladies (Put a Ring on It)”, de Beyoncé. A trilha ajudava a completar uma mensagem que Goth nunca havia enviado. A postagem recebeu centenas de milhares de curtidas e foi tratada como autêntica por publicações como People e OK!, além de ter sido reproduzida em outras redes sociais, como o X (antigo Twitter).

As reclamações já vinham de antes. Em declaração ao The Verge, a representante de Goth, Christine Tripicchio, afirmou que a equipe havia denunciado repetidamente a publicação de imagens falsas da atriz e questionou os critérios de verificação do Instagram, já que a identificação de página de fãs convivia com um selo que leitores poderiam interpretar como sinal de uma conta oficial e pessoal.

O perfil que tinha até Lana Del Rey entre os seguidores

O público de @miagoth_ incluía nomes conhecidos do entretenimento. Segundo o Just Jared, Lana Del Rey, Rosalía e Elle Fanning seguiam a página.

A indicação de “fan page” não impediu que usuários acreditassem estar acompanhando a própria atriz. No Reddit, a confusão apareceu em relatos de quem só descobriu a fabricação depois de ver a repercussão. Um usuário contou que havia considerado a imagem verdadeira até abrir o perfil para conferir; outro disse que a conta havia enganado amigos.

As dúvidas também iam além da camiseta. Em uma discussão dedicada ao perfil, internautas questionavam se outras imagens publicadas ali haviam sido geradas por IA. Os relatos mostram que parte do público não havia percebido a natureza das montagens, embora não permitam medir quantas pessoas foram enganadas.

Segundo Christine Tripicchio, representante de Goth, a equipe já havia apresentado várias reclamações ao Instagram sobre a publicação de imagens falsificadas da atriz. A postagem que viralizou, portanto, fazia parte de um problema que seus representantes já tentavam interromper.

O que o selo azul comprova — e como verificar um perfil

O selo azul não funciona como uma aprovação de tudo o que uma conta publica. A Meta oferece verificação por meio da assinatura Meta Verified, com autenticação de identidade. Isso não equivale à checagem das postagens nem garante que uma fotografia seja autêntica.

Para descobrir se um perfil pertence à pessoa que diz representar, confira o nome de usuário e a descrição, procurando indicações como “fan page”, “fã” ou “paródia”. O número de seguidores, por maior que seja, não comprova esse vínculo.

Depois, procure uma confirmação independente: o site oficial da pessoa, sua agência ou seus representantes apontam para aquela conta? O caminho importa. Um link para o Instagram publicado no site oficial ajuda a confirmar a identidade; um endereço oficial escrito na biografia do perfil pode simplesmente ter sido copiado.

Como identificar imagens falsas criadas por IA

Uma fotografia convincente exige mais do que uma inspeção visual. Com a evolução das ferramentas, reconhecer conteúdos falsos apenas pela aparência ficou mais difícil. A checagem deve incluir a origem do arquivo e o contexto em que ele foi publicado.

Comece pela busca reversa do Google Lens. Ela pode localizar versões anteriores, revelar outros usos da mesma foto e levar a desmentidos.

Quando disponível, o recurso “Sobre esta imagem” reúne informações sobre sua circulação na internet e pode apresentar dados sobre sua origem. Uma busca sem resultados, sozinha, não permite concluir se a imagem é verdadeira ou falsa.

Procure também rótulos de conteúdo sintético e informações sobre como o arquivo foi produzido. Segundo o Google, metadados podem indicar o uso de IA, mas também podem ser alterados ou removidos. A ausência de um aviso não comprova que a fotografia seja real.

Antes de compartilhar uma imagem como manifestação de alguém, procure a publicação original e uma confirmação de autoria. No caso de uma celebridade, uma declaração de seus representantes pode esclarecer o que a fotografia, por si só, não permite descobrir.