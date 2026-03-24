Como essa empresa levantou U$30 milhões oferecendo 'simplicidade' para pequenas empresas

Financial problem. Cartoon unhappy woman thinking about money. Anxious tired female with economic troubles. Depressed businesswoman in office, startup failure and bankruptcy. Vector flat illustration (SpicyTruffel/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 24 de março de 2026 às 16h27.
A Worth, startup fundada pelos mesmos empreendedores que transformaram a Stax em um unicórnio, acaba de captar US$ 30 milhões em uma rodada Série A para acelerar sua plataforma de onboarding e análise de crédito.
A proposta é usar inteligência artificial para simplificar processos financeiros e ampliar o acesso de pequenas empresas a serviços que historicamente são complexos e burocráticos.
A nova rodada de investimento reforça uma tendência clara no mercado de finanças corporativas. A aplicação de inteligência artificial para reduzir fricções operacionais e aumentar a velocidade de análise de crédito.
A Worth busca integrar diferentes etapas do processo financeiro em um único fluxo. Avaliação de crédito, detecção de fraudes e processos de compliance passam a ser centralizados e automatizados, permitindo decisões mais rápidas e assertivas.
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Esse movimento responde a uma dor estrutural do mercado. Pequenas empresas enfrentam dificuldades no acesso a crédito devido à complexidade dos processos e à fragmentação das análises.
A trajetória dos fundadores também revela um fator relevante para o mercado. A experiência prévia influencia diretamente a capacidade de captação e execução.
“Há uma grande diferença agora como fundador pela segunda vez”, afirma Suneera Madhani. Segundo ela, o histórico anterior facilita a construção de confiança com investidores e reduz barreiras no acesso a capital.
Diferente da primeira empresa, quando precisaram provar cada etapa do negócio, desta vez os empreendedores conseguiram selecionar estrategicamente seus investidores, incluindo nomes como American Express e Fulcrum Equity Partners.
Um dos pontos mais relevantes da captação está na forma como ela foi conduzida. A rodada não seguiu um processo tradicional de mercado.
“Não fizemos um processo formal. São relacionamentos já existentes”, afirma Madhani.
Esse modelo reforça um conceito central em finanças corporativas. Capital não é apenas recurso financeiro. É também acesso, relacionamento e alinhamento estratégico.
Empresas que constroem histórico sólido conseguem reduzir o custo de capital e acelerar decisões de investimento.
A proposta da Worth está diretamente conectada a um público estratégico. Pequenas e médias empresas, que representam grande parte da economia, mas ainda enfrentam barreiras no acesso a serviços financeiros.
Ao usar IA para simplificar onboarding e análise de crédito, a startup busca oferecer uma experiência semelhante à que consumidores já têm em produtos financeiros digitais.
Isso reduz tempo de aprovação, melhora a análise de risco e amplia a inclusão financeira no ambiente corporativo.