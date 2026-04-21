Como dois irmãos usaram IA para criar uma empresa de US$ 1,8 bilhão

Nos últimos anos, empreendedores têm usado IA não apenas para otimizar processos, mas para criar empresas inteiras com estruturas enxutas e altamente escaláveis.

É nesse contexto que dois irmãos, Daniel e Will Roberts, transformaram uma ideia em uma companhia avaliada em US$ 1,8 bilhão, apoiados fortemente em tecnologia.

O caso ajuda a entender como a IA está redefinindo o jogo para quem busca crescer rápido — e competir em nível global.

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IA como motor de escala

A base do crescimento da empresa está no uso intensivo de inteligência artificial para automatizar operações, reduzir custos e acelerar decisões.

Segundo estudo da McKinsey (2023), empresas que adotam IA de forma estratégica podem aumentar sua produtividade em até 40% — um diferencial decisivo em mercados competitivos.

No caso dos irmãos, a tecnologia foi aplicada desde o início: da análise de dados à personalização de serviços, passando pela otimização de marketing e aquisição de clientes.

Isso permitiu que a empresa crescesse com menos capital humano do que modelos tradicionais exigiriam — um dos principais vetores de valorização no mercado.

Decisão baseada em dados, não em intuição

Outro ponto-chave foi a capacidade de tomar decisões em tempo real.

Com sistemas baseados em IA, a empresa consegue analisar grandes volumes de dados e ajustar estratégias quase instantaneamente — algo que, segundo a PwC, pode aumentar em até 30% a eficiência operacional.

Esse tipo de inteligência operacional reduz riscos e acelera ciclos de crescimento, especialmente em fases iniciais.

O novo perfil de empreendedor

O caso também evidencia uma mudança no perfil de quem constrói empresas de alto valor.

Não se trata apenas de capital ou networking — mas da capacidade de usar tecnologia como vantagem competitiva desde o primeiro dia.

Relatório do World Economic Forum aponta que a IA deve gerar US$ 15,7 trilhões em valor para a economia global até 2030, criando um ambiente onde empresas nascem digitais e escaláveis por padrão.

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