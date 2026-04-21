Como dois irmãos usaram IA para criar uma empresa de US$ 1,8 bilhão

IA: relatório de hipóteses sobre inteligência artificial movimenta mercado. (AndreyPopov/Getty Images)
Redatora
Publicado em 21 de abril de 2026 às 05h00.
Nos últimos anos, empreendedores têm usado IA não apenas para otimizar processos, mas para criar empresas inteiras com estruturas enxutas e altamente escaláveis.
É nesse contexto que dois irmãos, Daniel e Will Roberts, transformaram uma ideia em uma companhia avaliada em US$ 1,8 bilhão, apoiados fortemente em tecnologia.
O caso ajuda a entender como a IA está redefinindo o jogo para quem busca crescer rápido — e competir em nível global.
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A base do crescimento da empresa está no uso intensivo de inteligência artificial para automatizar operações, reduzir custos e acelerar decisões.
Segundo estudo da McKinsey (2023), empresas que adotam IA de forma estratégica podem aumentar sua produtividade em até 40% — um diferencial decisivo em mercados competitivos.
No caso dos irmãos, a tecnologia foi aplicada desde o início: da análise de dados à personalização de serviços, passando pela otimização de marketing e aquisição de clientes.
Isso permitiu que a empresa crescesse com menos capital humano do que modelos tradicionais exigiriam — um dos principais vetores de valorização no mercado.
Outro ponto-chave foi a capacidade de tomar decisões em tempo real.
Com sistemas baseados em IA, a empresa consegue analisar grandes volumes de dados e ajustar estratégias quase instantaneamente — algo que, segundo a PwC, pode aumentar em até 30% a eficiência operacional.
Esse tipo de inteligência operacional reduz riscos e acelera ciclos de crescimento, especialmente em fases iniciais.
O caso também evidencia uma mudança no perfil de quem constrói empresas de alto valor.
Não se trata apenas de capital ou networking — mas da capacidade de usar tecnologia como vantagem competitiva desde o primeiro dia.
Relatório do World Economic Forum aponta que a IA deve gerar US$ 15,7 trilhões em valor para a economia global até 2030, criando um ambiente onde empresas nascem digitais e escaláveis por padrão.
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