Carreira

Networking com propósito: o diferencial estratégico de quem executa com foco

Construir conexões certas, com clareza de objetivos, acelera decisões, oportunidades e crescimento na carreira

3d low-poly people at street with connections. (imaginima/Getty Images)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 14h59.

Em um mundo onde a tecnologia avança rápido e as trajetórias de carreira são cada vez menos lineares, saber com quem você se conecta e por quê pode ser um dos maiores diferenciais profissionais.

Dados da The Adler Group mostram que até 85% das vagas são preenchidas por meio de networking, e que conexões feitas com propósito — não por acaso — levam a melhores decisões, movimentações mais rápidas na carreira e oportunidades mais sólidas. As informações foram retiradas de Forbes.

Redes bem construídas aumentam a qualidade das decisões

Estudo da Cloverpop mostrou que empresas com redes diversas tomam decisões melhores em 87% dos casos. O mesmo vale para profissionais: quem se conecta de forma intencional com pessoas de diferentes áreas, perfis e níveis de experiência ganha mais visão e reduz pontos cegos.

Essas conexões funcionam como “conselheiros informais”: ajudam a testar ideias, enxergar riscos antes da hora e encontrar soluções fora do óbvio — elementos fundamentais para quem quer executar com consistência em cenários complexos.

Relacionamentos ainda são o maior motor de oportunidades

Mesmo com algoritmos e plataformas automatizadas, as melhores vagas e parcerias continuam surgindo via relacionamento humano. O relatório do LinkedIn de 2025 mostra que 70% das contratações vêm do networking, não de plataformas de vagas.

Mas não basta estar em todo evento: quem se destaca constrói conversas guiadas por intenção. Ao alinhar suas conexões com seus objetivos, você aumenta a chance de criar interações úteis, que geram continuidade e resultados concretos.

Carreiras aceleram com conexões intencionais

Estudo da Wave mostrou que candidatos indicados têm 80% mais chances de contratação e levam menos tempo para se integrar. E isso acontece porque, quando há clareza nos objetivos e nas conexões, o tempo entre intenção e realização diminui.

Executar com alta performance não é correr mais — é saber exatamente onde e com quem correr.

Networking com propósito é um investimento estratégico

Networking não é só sociabilidade. É posicionamento inteligente. E quem o pratica com intenção não apenas cresce: cria valor para os outros — o que, no fim, sempre volta.

Isso exige três atitudes:

  • Clareza de metas

  • Seleção de onde investir seu tempo

  • Generosidade ao compartilhar ideias e acesso

Com o tempo, essas redes se tornam verdadeiros ecossistemas de confiança e colaboração, capazes de sustentar sua evolução por anos.

