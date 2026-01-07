Networking com propósito: o diferencial estratégico de quem executa com foco

Em um mundo onde a tecnologia avança rápido e as trajetórias de carreira são cada vez menos lineares, saber com quem você se conecta e por quê pode ser um dos maiores diferenciais profissionais.

Dados da The Adler Group mostram que até 85% das vagas são preenchidas por meio de networking, e que conexões feitas com propósito — não por acaso — levam a melhores decisões, movimentações mais rápidas na carreira e oportunidades mais sólidas. As informações foram retiradas de Forbes.

ACELERE CINCO ANOS DE CARREIRA EM DOIS FINAIS DE SEMANA: o curso Execução de Alta Performance vai reunir jovens profissionais de destaque em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Uma oportunidade prática para quem quer ser reconhecido mais rápido e assumir responsabilidades maiores

Redes bem construídas aumentam a qualidade das decisões

Estudo da Cloverpop mostrou que empresas com redes diversas tomam decisões melhores em 87% dos casos. O mesmo vale para profissionais: quem se conecta de forma intencional com pessoas de diferentes áreas, perfis e níveis de experiência ganha mais visão e reduz pontos cegos.

Essas conexões funcionam como “conselheiros informais”: ajudam a testar ideias, enxergar riscos antes da hora e encontrar soluções fora do óbvio — elementos fundamentais para quem quer executar com consistência em cenários complexos.

Relacionamentos ainda são o maior motor de oportunidades

Mesmo com algoritmos e plataformas automatizadas, as melhores vagas e parcerias continuam surgindo via relacionamento humano. O relatório do LinkedIn de 2025 mostra que 70% das contratações vêm do networking, não de plataformas de vagas.

Mas não basta estar em todo evento: quem se destaca constrói conversas guiadas por intenção. Ao alinhar suas conexões com seus objetivos, você aumenta a chance de criar interações úteis, que geram continuidade e resultados concretos.

Carreiras aceleram com conexões intencionais

Estudo da Wave mostrou que candidatos indicados têm 80% mais chances de contratação e levam menos tempo para se integrar. E isso acontece porque, quando há clareza nos objetivos e nas conexões, o tempo entre intenção e realização diminui.

Executar com alta performance não é correr mais — é saber exatamente onde e com quem correr.

Networking com propósito é um investimento estratégico

Networking não é só sociabilidade. É posicionamento inteligente. E quem o pratica com intenção não apenas cresce: cria valor para os outros — o que, no fim, sempre volta.

Isso exige três atitudes:

Clareza de metas

Seleção de onde investir seu tempo

Generosidade ao compartilhar ideias e acesso

Com o tempo, essas redes se tornam verdadeiros ecossistemas de confiança e colaboração, capazes de sustentar sua evolução por anos.

O Na Prática convoca todos os jovens profissionais entre 22 e 35 anos a assumir o protagonismo da própria carreira

O Na Prática nasceu com a missão de transformar o potencial de jovens em resultados concretos para suas carreiras e para o Brasil.

O curso Execução de Alta Performance é um dos programas mais completos para quem busca sair da estagnação e crescer com consistência.

Tudo o que você ganha ao se inscrever:

Aprendizado prático em dois módulos intensivos presenciais

Desenvolvimento das competências mais valorizadas pelas empresas: ambição, foco em resultado, integridade e rede

Desafio exclusivo (Salto) para colocar em prática seus objetivos imediatamente

Reconhecimento profissional mais rápido

Networking com jovens de alto desempenho em todo o país

Certificado de participação Na Prática

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; GARANTA SUA VAGA