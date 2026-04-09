Quatro dicas para empreendedores construírem confiança em suas marcas pessoais

Existem mais de 594 milhões de empreendedores no mundo, segundo o Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2026. Em um cenário tão competitivo, chamar atenção deixou de ser suficiente. Agora, o que muda a regra do jogo é construir confiança.

Dados da consultoria Edelman mostram que 81% das pessoas precisam confiar em uma marca para comprar dela. No universo financeiro, essa lógica se amplia: a confiança reduz a percepção de risco — e isso impacta o valor do negócio no mercado.

LEIA MAIS: Saiba como eventos atuais, como a alta da Selic e tarifas internacionais, afetam seu negócio e carreira com este treinamento em Finanças Corporativa da EXAME

Veja, a seguir, quatro estratégias que conectam marca pessoal e valor financeiro.

1. Consistência é o novo indicador de risco

A repetição coerente de valores, posicionamento e decisões reduz incerteza — um dos principais fatores considerados em análises de risco.

Segundo a Harvard Business Review, a consistência é determinante para a percepção de confiabilidade em lideranças. No mercado financeiro, previsibilidade é sinônimo de segurança.

Empreendedores que mudam constantemente de discurso tendem a aumentar o “desconto” aplicado pelo mercado — seja em negociações, parcerias ou investimentos.

2. Transparência como ativo de governança

Um estudo da Label Insight mostra que 94% dos consumidores são mais leais a marcas transparentes. Assim, essa característica também influencia diretamente a confiança e a qualidade das relações com investidores.

Empresas e líderes que explicam decisões, admitem erros e comunicam riscos tendem a ter relações mais sólidas.

3. Autoridade baseada em dados reduz incerteza

No mercado financeiro, narrativa sem evidência não sustenta valor. Segundo a Nielsen, 92% das pessoas confiam mais em recomendações e dados do que em publicidade. Para empreendedores, isso significa traduzir resultados em métricas claras: crescimento, margem, eficiência.

Quanto mais tangível for a entrega, menor a percepção de risco e maior a disposição do mercado em apostar.

4. Alinhamento entre discurso e prática protege valor

Incoerência destrói confiança e, muitas vezes, valor de mercado. A PwC aponta que líderes percebidos como éticos têm até três vezes mais chances de gerar confiança.

Em finanças, isso se traduz em menor risco reputacional, menos crises e maior estabilidade.

Você realmente fala a língua dos negócios? Se termos como DRE, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa ainda soam como grego, você pode estar perdendo credibilidade e oportunidades sem perceber. Para te ajudar, a EXAME reuniu os maiores especialistas do mercado em um treinamento virtual direto ao ponto: 4 aulas para você dominar finanças corporativas de vez e tomar decisões com muito mais segurança. Inscreva-se agora.