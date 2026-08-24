Como usar o Claude para analisar seu currículo e descobrir o que está enfraquecendo sua candidatura

Claude pode comparar o currículo com uma vaga e ajudar a identificar pontos que precisam de mais clareza ou destaque
Redatora
Publicado em 24 de agosto de 2026 às 06h00.
Um currículo pode reunir experiências relevantes e, ainda assim, não deixar claro por que aquele candidato seria uma boa escolha para determinada vaga.
Uma forma de identificar esses problemas é colocar o documento sob uma segunda leitura. O Claude permite enviar arquivos e analisá-los diretamente na conversa, incluindo documentos em PDF e DOCX.
A ferramenta pode ser usada para comparar o conteúdo do currículo com os requisitos de uma vaga e indicar quais informações estão pouco evidentes, quais trechos poderiam ser mais específicos e onde faltam exemplos que demonstrem resultados.
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O primeiro passo é fornecer ao Claude os dois documentos: o currículo e a descrição da oportunidade. A análise tende a ser mais útil quando a IA conhece o contexto da candidatura, em vez de receber apenas o currículo e uma pergunta genérica.
Depois, o usuário pode escrever um comando como:
"Analise meu currículo em relação a esta vaga. Identifique as cinco principais características, experiências ou competências que estão enfraquecendo minha candidatura. Para cada uma, explique por que ela pode ser um problema e indique como eu poderia melhorar o currículo sem inventar informações."
O pedido estabelece um critério importante: a IA deve apontar problemas concretos e trabalhar apenas com informações que o candidato realmente possui.
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Outra possibilidade é pedir que o Claude procure lacunas. Um currículo pode mencionar que alguém "coordenou projetos", por exemplo, sem explicar tamanho da iniciativa, responsabilidade assumida ou resultado obtido.
Nesse caso, o candidato pode perguntar:
"Quais informações importantes para esta vaga não aparecem no meu currículo? Liste as lacunas e faça perguntas que me ajudem a descobrir quais experiências reais posso acrescentar."
A resposta pode funcionar como uma espécie de roteiro para revisar o documento. Em vez de simplesmente reescrever os trechos, o usuário consegue identificar quais informações precisa recuperar da própria trajetória.
Também vale mudar o ponto de vista da avaliação. O candidato pode solicitar que o Claude examine o documento como se estivesse fazendo uma primeira triagem para aquela posição:
"Leia meu currículo como um recrutador que recebeu dezenas de candidaturas para esta vaga. O que chamaria sua atenção nos primeiros 30 segundos? O que passaria despercebido? Aponte os trechos que precisam ser mais claros ou objetivos."
A partir daí, é possível pedir uma segunda rodada de sugestões para cada ponto identificado.
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A análise da IA deve servir como apoio, e não como um veredito sobre as chances de contratação. O Claude pode identificar problemas de clareza, organização e aderência à descrição da vaga, mas não conhece todos os critérios utilizados por uma empresa na seleção.
Também é importante conferir qualquer alteração sugerida. Uma frase aparentemente mais forte pode acabar exagerando uma responsabilidade ou atribuindo uma competência que o candidato não possui.