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Como evitar o vazamento de dados estratégicos ao usar IAs no dia a dia

Inserir informações confidenciais em chats de inteligência artificial pode expor dados que deveriam permanecer restritos. Veja quais cuidados ajudam a reduzir esse risco no trabalho.

Compartilhar documentos e informações corporativas em ferramentas de IA exige atenção às configurações de privacidade e às regras de segurança da empresa (the-lightwriter/Getty Images)

Compartilhar documentos e informações corporativas em ferramentas de IA exige atenção às configurações de privacidade e às regras de segurança da empresa (the-lightwriter/Getty Images)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 05h01.

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Um relatório interno, uma planilha de vendas ou uma lista de clientes podem parecer apenas materiais de trabalho quando são enviados a uma inteligência artificial para análise.

O problema é que, ao copiar essas informações para um chatbot, o usuário deixa de ter controle sobre o dado da mesma forma que teria dentro dos sistemas corporativos.

Por isso, antes de colar qualquer conteúdo em uma IA, vale verificar o que está sendo compartilhado, quais configurações de privacidade estão ativas e quais são as regras da empresa.

O que não deve ser colocado no chat

Dados estratégicos merecem atenção especial. Informações como contratos ainda não divulgados, resultados financeiros, planos de lançamento, códigos-fonte, credenciais, dados de clientes e documentos internos podem revelar detalhes importantes sobre uma organização.

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O mesmo vale para informações pessoais. CPF, endereço, dados bancários, senhas e outros dados identificáveis não devem ser enviados a uma IA pública apenas para facilitar uma tarefa.

Uma alternativa é remover ou substituir as informações sensíveis antes do envio.

Em vez de compartilhar o nome real de um cliente, por exemplo, é possível usar "Cliente A" e manter apenas os dados necessários para a análise.

Verifique as configurações de privacidade

Antes de utilizar um chatbot para uma atividade profissional, procure as opções relacionadas ao uso das conversas e ao histórico.

Dependendo da plataforma e do tipo de conta, pode haver configurações que permitem controlar se as conversas podem ser utilizadas para aprimorar os modelos.

Contas corporativas também podem oferecer controles adicionais de administração, armazenamento e proteção de dados. Por isso, a versão utilizada importa: uma conta pessoal e um ambiente empresarial não necessariamente oferecem as mesmas garantias.

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Prefira ferramentas aprovadas pela empresa

O uso de uma IA pessoal para resolver uma tarefa do trabalho pode parecer mais rápido, mas cria um problema quando o conteúdo envolve informações internas.

Empresas podem estabelecer quais plataformas estão autorizadas, que tipos de dados podem ser inseridos e quais recursos devem ser desativados.

Seguir essas regras reduz a possibilidade de um funcionário enviar informações confidenciais para um serviço que não foi avaliado pela área de segurança.

Na dúvida, vale consultar a política interna ou o responsável por segurança da informação antes de utilizar a ferramenta.

Quanto menos informação, melhor

Nem toda tarefa exige que o chatbot receba o documento inteiro. Se a intenção é pedir ajuda para organizar uma tabela, por exemplo, talvez seja suficiente fornecer uma estrutura fictícia e explicar o problema.

O princípio é simples: compartilhe apenas o necessário para executar a tarefa. Quanto menos informação sensível chegar ao sistema, menor será a exposição caso algo dê errado.

Também é importante revisar a resposta antes de utilizá-la. Uma IA pode reproduzir, interpretar ou combinar informações de maneira inesperada, e erros podem gerar consequências para a empresa e para terceiros.

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IA não substitui a política de segurança

Configurações de privacidade ajudam, mas não eliminam todos os riscos. A proteção de informações corporativas depende também de controles de acesso, treinamento dos funcionários e regras claras sobre quais ferramentas podem ser utilizadas.

Para quem trabalha diariamente com inteligência artificial, o cuidado começa antes mesmo de abrir o chat: identificar a sensibilidade do conteúdo, remover informações desnecessárias e verificar se aquela plataforma é adequada para receber o material.

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