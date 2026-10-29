Sua empresa usa IA? 7 riscos jurídicos que podem acabar em processo (Magnific)
Jornalista
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 17h45.
A adoção de inteligência artificial nas empresas pode acelerar tarefas, reduzir custos e apoiar decisões. Mas o uso dessas ferramentas também cria riscos jurídicos quando envolve dados pessoais, conteúdos protegidos por direitos autorais ou decisões que afetam funcionários e clientes.
A responsabilidade não depende apenas de quem desenvolveu a tecnologia. A forma como a organização utiliza os sistemas, supervisiona os resultados e protege as informações também pode ser relevante em uma disputa judicial.
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Inserir nomes de clientes, documentos, informações financeiras ou dados de funcionários em ferramentas de IA sem avaliar as condições de uso pode expor informações confidenciais.
A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) estabelece regras para o tratamento de dados pessoais e exige medidas de segurança. Dependendo do caso, uma exposição indevida pode resultar em sanções administrativas e ações de pessoas afetadas.
Textos, imagens, apresentações e campanhas produzidos com inteligência artificial podem reproduzir elementos protegidos por direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual.
A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) destaca que a IA generativa levanta questões sobre o uso de obras no treinamento dos modelos e sobre a proteção dos conteúdos gerados.
Antes de publicar uma peça criada com IA, a empresa deve verificar se há elementos de terceiros e quais permissões são necessárias.
Sistemas de IA podem auxiliar na triagem de currículos, na avaliação de candidatos e na gestão de funcionários. Se os critérios utilizados produzirem resultados discriminatórios, porém, a organização poderá enfrentar questionamentos jurídicos.
Um algoritmo que desfavorece candidatos por características associadas a gênero, idade ou raça, por exemplo, pode comprometer a igualdade de oportunidades.
A supervisão humana e a avaliação periódica dos critérios de seleção ajudam a identificar possíveis distorções antes que elas afetem decisões profissionais.
A inteligência artificial pode ser usada para analisar crédito, definir perfis de consumidores ou apoiar decisões sobre trabalhadores. Quando o tratamento automatizado de dados pessoais afeta os interesses de alguém, a LGPD prevê o direito de solicitar a revisão da decisão e de obter informações sobre os critérios utilizados.
Isso significa que uma empresa precisa avaliar se consegue explicar como seus sistemas chegam a determinadas conclusões e como atende aos direitos dos titulares de dados.
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Funcionários podem recorrer a ferramentas de IA para resumir relatórios, analisar contratos ou preparar apresentações. O problema surge quando compartilham informações estratégicas sem autorização ou sem conhecer as condições de armazenamento e utilização dos dados pela plataforma.
O risco inclui a exposição de segredos comerciais, estratégias de negócio e informações protegidas por contratos de confidencialidade.
Por isso, empresas precisam definir quais ferramentas podem ser usadas, que dados podem ser inseridos e quais informações devem permanecer em ambientes controlados.
Ferramentas generativas podem produzir informações incorretas, referências inexistentes e afirmações que não correspondem às características reais de um produto ou serviço.
Se uma empresa publica esse conteúdo sem verificação, pode enfrentar questionamentos relacionados à publicidade enganosa e à proteção do consumidor, conforme as circunstâncias.
Um exemplo é divulgar uma característica técnica que o produto não possui ou atribuir a um serviço resultados que não podem ser comprovados. A revisão humana antes da publicação reduz o risco de disseminar informações falsas.
Empresas que utilizam inteligência artificial em operações internacionais também precisam considerar as normas aplicáveis nos mercados em que atuam.
Na União Europeia, o Regulamento de Inteligência Artificial, conhecido como AI Act, estabelece obrigações e restrições conforme o tipo de sistema e o nível de risco. Há regras específicas para aplicações de alto risco, transparência e determinadas práticas proibidas.
Uma ferramenta utilizada para selecionar candidatos, por exemplo, pode estar sujeita a exigências diferentes das aplicáveis a um sistema que apenas auxilia na redação de textos. O alcance das obrigações depende do uso concreto e das regras vigentes.
A prevenção começa com uma política interna que estabeleça ferramentas autorizadas, limites para o compartilhamento de dados e procedimentos de revisão dos resultados. Também é importante treinar os funcionários para reconhecer erros, proteger informações e identificar conteúdos que exijam verificação.
A empresa deve ainda documentar decisões relevantes, avaliar contratos com fornecedores e envolver as equipes jurídica, de segurança da informação e de recursos humanos nos casos de maior risco.
O uso de inteligência artificial não elimina as responsabilidades legais da empresa. Definir regras, supervisionar resultados e acompanhar mudanças na legislação são medidas importantes para aproveitar a tecnologia sem ignorar seus possíveis impactos jurídicos.
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