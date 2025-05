Com IA na produção, startup que produz animações no YouTube corta custos em 90%

Sediada em Los Angeles, a poucos quilômetros de Hollywood, a Toonstar vem desafiando o modelo tradicional de produção audiovisual ao aplicar inteligência artificial em quase todas as etapas da criação de animações, do roteiro à dublagem. Com o uso da tecnologia, a startup consegue reduzir o tempo de produção em até 80% e os custos em até 90%, segundo dados da própria empresa.

A fórmula combina ferramentas automatizadas com participação humana: diálogos de um minuto podem ser sincronizados em apenas 15 minutos, tarefa que levaria até quatro horas com técnicas convencionais. A IA também acelera o design visual com o Ink & Pixel, gerador de imagens desenvolvido pela própria startup e treinado com artes originais, evitando conflitos de direitos autorais.

Assim, a tecnologia gera imagens-base, as quais os artistas podem refinar manualmente, aliando IA com o controle criativo e humano do processo.

Apesar da resistência de setores criativos em Hollywood, com a IA sendo motivo de discussão durante a greve de 2023 de roteiristas e atores, a animação se destaca como área com grande potencial para a adoção da tecnologia, devido aos custos elevados e à necessidade de inovação na produção de conteúdo.

Animação acumula mais de 7,5 bilhões de visualizações

Produzida pela Toonstar, a animação “StEvEn & Parker” é um exemplo do uso de IA na animação. Partindo de algumas centenas de imagens originais, a empresa pode produzir um infinito número de episódios.

Até o momento, o canal no YouTube onde a animação é publicada possui mais de 3 milhões de inscritos e 606 vídeos. 30 milhões de espectadores únicos visualizam o conteúdo semanalmente, totalizando, segundo a startup, mais de 7,5 bilhões de views.

Para o futuro, a empresa planeja ampliar seu portfólio, estabelecendo parcerias com criadores do TikTok e do YouTube, além de explorar licenciamento para livros e potenciais adaptações para streaming.