Alibaba reforça área de inteligência artificial com a contratação de Steven Hoi

O renomado cientista de inteligência artificial (IA) Steven Hoi ingressou oficialmente no Alibaba, assumindo o cargo de vice-presidente do grupo. Ele será responsável pela pesquisa básica de modelos multimodais e pelo desenvolvimento de soluções aplicadas a Agents no setor de IA voltado ao consumidor (AI To C).

De acordo com fontes internas, Hoi liderará esforços para aprimorar a integração entre modelos de IA e suas aplicações, fortalecendo a capacidade de desenvolvimento de ponta a ponta dentro do Alibaba.

Paralelamente, a empresa está estruturando uma equipe de pesquisa e engenharia de algoritmos de IA de alto nível, atraindo talentos do setor para impulsionar a inovação.

Nos últimos meses, o Alibaba tem adotado medidas estratégicas para consolidar sua atuação na área de AI To C, investindo na formação de equipes especializadas e na atração de pesquisadores de renome internacional. Essas iniciativas visam elevar a competitividade da empresa no mercado interno de aplicações de IA.

Carreira e contribuições acadêmicas

Com mais de 20 anos de experiência na indústria e na academia, Steven Hoi já atuou como professor na Universidade Tecnológica de Nanyang e na Universidade de Gestão de Singapura. Autor de mais de 300 artigos acadêmicos, suas pesquisas acumulam mais de 50 mil citações.

Seus estudos sobre pré-treinamento multimodal tiveram influência significativa no campo, figurando entre os mais citados globalmente em seu ano de publicação. A estratégia de pré-treinamento que desenvolveu reduziu custos e impactou o desenvolvimento de grandes modelos de IA no mundo todo.

Em reconhecimento a suas contribuições em aprendizado de máquina e análise escalável de dados, Hoi foi nomeado IEEE Fellow (membro da Associação de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos) em 2019, um dos maiores reconhecimentos da área. Além disso, a Universidade de Stanford o classificou entre os 1% dos cientistas de IA mais influentes do mundo.

Experiência em empresas de tecnologia e startups

Antes de ingressar no Alibaba, Hoi ocupou cargos de liderança em empresas globais de tecnologia. Ele foi vice-presidente do grupo Salesforce, a maior empresa de software do mundo, e fundou o Instituto de Pesquisa Asiático da companhia. Durante sua gestão, construiu do zero o sistema de pesquisa de IA da Salesforce na Ásia, liderando projetos inovadores no setor.

Em 2023, fundou uma startup de IA e desenvolveu um modelo avançado de linguagem multimodal de grande escala, lançando produtos de geração de imagem e vídeo com tecnologia de ponta.

Movimentações estratégicas do Alibaba em AI To C

A contratação de Hoi ocorre em meio a uma reorganização significativa no setor de AI To C do Alibaba. Recentemente, a empresa consolidou diferentes equipes e lançou novas iniciativas para fortalecer sua atuação no segmento. O executivo Wu Jia tem liderado os esforços para expandir as aplicações de IA do Alibaba voltadas ao consumidor.

O aplicativo “Tongyi” foi incorporado ao Grupo de Negócios de Informação Inteligente do Alibaba, enquanto as equipes do Tmall XGenie e do Quark foram unificadas para explorar novas frentes tecnológicas, como óculos de IA.

O Quark, uma das principais apostas do grupo, atualizou recentemente seu slogan para “Assistente AI completo para 200 milhões de pessoas”, reforçando sua ambição no setor.

A entrada de um cientista de renome como Steven Hoi, no início de 2025, sinaliza um aumento significativo nos investimentos do Alibaba em IA, com foco no desenvolvimento de Agentes multimodais e na criação de uma plataforma avançada de aplicações de IA voltada ao usuário final.

Fonte: thepaper.cn