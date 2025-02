Clone Robotics apresenta androide com músculos artificiais e movimentos fluídos; veja o vídeo

A Clone Robotics revelou nesta quarta-feira, 19, seu mais recente avanço em robótica: um humanoide de corpo inteiro, chamado Protoclone, que imita a biomecânica humana com alta precisão. Com mais de 1.000 fibras musculares artificiais e 500 sensores, o robô se destaca pela aparência de um humano atlético com flexibilidade e movimentos naturais.

Diferente dos tradicionais robôs mecânicos, o Protoclone utiliza um sistema inovador de músculos artificiais, que substituem motores convencionais e proporcionam movimentos mais suaves e realistas. A tecnologia pode ter aplicações em diversas áreas, como medicina, montagem de equipamentos e até animatrônicos para entretenimento.

A Clone Robotics também aposta em um sistema de matriz de válvulas para controlar os músculos do humanoide, permitindo respostas mais rápidas e precisas. Além disso, o robô é alimentado por água, o que reduz seu impacto ambiental e melhora sua eficiência energética além de evitar os ruído de motores elétricos.

Quer ver como funciona esse avanço da robótica? Confira o vídeo do Protoclone em ação: