CEO da Microsoft faz alerta: não confie sua empresa a um só fornecedor de IA

O CEO da Microsoft, Satya Nadella, endureceu o tom de um alerta que já havia dado no início do mês: empresas que terceirizam toda a sua operação de inteligência artificial para um único laboratório não vão sobreviver. A declaração, feita no domingo ao programa "Fareed Zakaria GPS", da CNN, aprofunda o aviso que Nadella publicou há duas semanas, quando comparou o risco da IA para as empresas ao que a globalização fez com a indústria.

"Qualquer empresa que não tenha esse controle, eu afirmo, deixará de ser uma empresa, porque terá essencialmente terceirizado seu próprio pensamento", disse Nadella. O raciocínio: ao entregar dados, prompts e conhecimento interno a um modelo de terceiros, a companhia abre mão daquilo que a diferencia, e nada impede que o próprio fornecedor de IA use esse aprendizado para, mais tarde, oferecer um serviço concorrente.

O que ele recomenda

Na prática, Nadella defende que as empresas retenham todos os metadados de cada interação com um modelo, o registro de como usam a IA, para, no futuro, treinar pesos próprios ou um modelo aberto. "Pesos" são os parâmetros treinados de um sistema, o equivalente ao seu cérebro. A ideia é que a empresa acumule o suficiente para, um dia, construir o próprio modelo, em vez de ficar refém de um.

O executivo mira um alvo específico: as ferramentas de programação embutidas nos modelos, conhecidas no jargão como harnesses — e cita nominalmente o Claude Code, da Anthropic, e o Codex, da OpenAI, como exemplos. Sua recomendação é manter esse "arreio" separado do modelo.

"Ao manter o harness separado do modelo, e o contexto e a memória separados do modelo, você pode usar múltiplos modelos para aquilo em que cada um é bom. E qualquer modelo pode desaparecer, que você continua no controle do próprio destino", afirmou.

Há uma camada difícil de ignorar nesse conselho. A Microsoft é investidora dos dois maiores laboratórios de IA do mundo, a OpenAI e a Anthropic, justamente as empresas cujas ferramentas Nadella está pedindo para os clientes não abraçarem cegamente. Mais: os agentes de programação são hoje uma das formas mais lucrativas de uso corporativo de IA, rendendo fortunas a esses laboratórios.

Ao mesmo tempo, a Microsoft vende exatamente o tipo de infraestrutura alternativa que Nadella recomenda, as camadas de gerenciamento que permitem rodar vários modelos e trocar de fornecedor sem depender de um só. Ou seja, o alerta é, também, um argumento de vendas. Mas isso não o torna falso.

Por que ele provavelmente está certo

A tese de Nadella ecoa uma preocupação real do mercado. As empresas vêm percebendo que precisam de múltiplas opções de modelo, sobretudo mais baratas, e passaram a recorrer a modelos de pesos abertos, que podem ajustar e rodar no próprio hardware. Isso exige, por sua vez, ferramentas para gerenciar vários modelos e agentes de programação que não estejam presos a um fornecedor específico, os chamados AI gateways.

O receio de fundo é o mesmo que assombra o mundo das startups há anos: o que impede um fabricante de modelo de copiar e engolir quem construiu em cima dele?

Em maio, quando o CEO da OpenAI, Sam Altman, ofereceu créditos de IA a todas as startups de uma turma da Y Combinator, o investidor Jason Calacanis fez um alerta parecido: "Se você aceitar esses tokens, há uma chance não desprezível de a OpenAI estudar exatamente o que sua startup faz, copiar a ideia e colocar seu app na oferta gratuita dela". Nadella agora faz o mesmo aviso, só que dirigido às grandes empresas.