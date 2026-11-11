Acabou o mundo do juro zero, diz estrategista do JP Morgan. E há 3 motivos para isso

O que aconteceu? Gabriela Santos , estrategista-chefe de mercados para as Américas do JP Morgan Asset Management, afirmou que o mundo de juros zero ou muito baixos , visto entre 2008 e 2020, chegou ao fim.

, estrategista-chefe de mercados para as Américas do JP Morgan Asset Management, afirmou que o mundo de , visto entre 2008 e 2020, chegou ao fim. Para ela, três forças devem moldar a economia global na próxima década: nacionalismo econômico, adoção tecnológica e reconfiguração dos fluxos de capital .

. A inteligência artificial pode elevar a produtividade, o que ajudaria a conter a inflação e sustentar os lucros das empresas.

A era do dinheiro barato ficou para trás. A avaliação é de Gabriela Santos, estrategista-chefe de mercados para as Américas do JP Morgan Asset Management, que participou do Anbima Global Insights 2026, evento da Anbima sobre investimentos no exterior.

"Terminou realmente esse mundo de juros zero, juros baixos", disse a estrategista, em referência ao período entre a crise financeira de 2008 e 2020. Segundo ela, os juros nos países desenvolvidos, em especial os juros reais, voltaram aos níveis de antes da crise.

Para Gabriela, a mudança é consequência de três tendências que vêm se desenhando nos últimos cinco anos e devem seguir ativas na próxima década: nacionalismo econômico, adoção tecnológica e reconfiguração dos fluxos de capital.

Por que o juro não volta para perto de zero

O nacionalismo econômico é, na visão da estrategista, a maior mudança em curso, sobretudo nos Estados Unidos, mas também na Europa.

O movimento ganha formas diferentes conforme quem está no poder, mas em geral significa menos imigração, reestruturação das cadeias comerciais e reinvestimento em indústrias domésticas consideradas críticas para a segurança nacional, como veículos, minérios e semicondutores.

Gabriela vê oportunidades nesse cenário, como a Europa voltando a investir em infraestrutura e defesa depois de anos sem fazê-lo. O risco, segundo ela, são choques de oferta mais frequentes na economia global, com mais volatilidade e inflação mais alta nos países desenvolvidos. É essa combinação que sustenta os juros em patamar elevado.

O quadro já aparece nos EUA. O Federal Reserve voltou a subir os juros em setembro, para a faixa de 3,75% a 4% ao ano, na primeira alta desde 2023. Em seguida, a inflação medida pelo PCE acelerou para 3,6% em 12 meses.

A IA como contrapeso à inflação

A segunda força, a adoção tecnológica, atua no sentido contrário. Gabriela lembra que o mundo vive a fase inicial de construção da infraestrutura necessária para incorporar a inteligência artificial aos negócios e ao dia a dia.

Na próxima década, essa adoção deve inaugurar uma nova era de produtividade global.

Isso ajudaria a reduzir a inflação, melhorar o crescimento real e impulsionar os lucros corporativos, com bons retornos para ações globais e dívida corporativa.

O dinheiro que volta para casa

Como resultado dessas duas forças, Gabriela prevê uma reorientação dos fluxos globais de capital. Parte disso vem de oportunidades mais atrativas no mercado doméstico de regiões como Japão e Europa. Outra parte, de incentivos de governos para que fundos de pensão e de aposentadoria invistam mais dentro de casa.

O movimento pode trazer mais turbulência aos mercados globais. "Cada ano vai ter alguma surpresa, algum choque", disse.

Para ela, olhar para as três tendências de longo prazo ajuda a interpretar os eventos do momento e a pensar tanto na diversificação contra esses riscos quanto em como investir na nova onda de investimento global.