Cineastas sem câmera? IA promete revolucionar Hollywood, diz Andreessen

O investidor lendário Marc Andreessen acredita que a inteligência artificial (IA) vai revolucionar Hollywood ao permitir o surgimento de um novo tipo de cineasta. Segundo ele, pessoas sem habilidades visuais, sem acesso a sets, câmeras ou atores poderão criar filmes completos apenas com uma boa ideia.

Em entrevista ao podcast “Monitoring the Situation”, da firma de capital de risco A16z, Andreessen destacou que avanços em IA, como o OpenAI Sora 2, tornarão a criação audiovisual mais acessível. “Vai começar com curtas e animações, mas rapidamente avançará para filmes completos”, afirmou.

Para Andreessen, a IA permite que talentos criativos antes restritos à literatura ou aos quadrinhos possam agora produzir filmes. “Acredito que é um motivo de profundo otimismo. Vamos ter novos tipos de filmes e entretenimento feitos por pessoas que antes não teriam acesso ao meio”, disse.

A A16z investiu em 2024 na Promise, estúdio que utiliza IA para produzir filmes e projetos audiovisuais. No setor, enquanto alguns veem a tecnologia como uma forma de reduzir custos e acelerar projetos, outros temem a perda de empregos e questões de direitos autorais.

A preocupação inclui como modelos de IA são treinados e o uso de propriedade intelectual protegida. Além do cinema, a indústria musical também enfrenta desafios similares: recentemente, a Spotify anunciou parceria com grandes gravadoras para criar produtos musicais com IA, reforçando a importância de proteger os direitos dos artistas.

A aposta de Andreessen reforça a tendência de que a IA não só transforma processos, mas também democratiza o acesso à criação artística, abrindo portas para talentos inovadores em todo o mundo.

