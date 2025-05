China define estratégia para expandir economia digital com inteligência artificial

A Administração Nacional de Dados da China divulgou recentemente o Plano de Ação para a Construção da China Digital 2025, que estabelece diretrizes para impulsionar o desenvolvimento da infraestrutura digital e promover a estratégia “Inteligência Artificial +”, segundo informou a agência de notícias Xinhua.

Metas e prioridades do plano

O documento define como prioridade a reforma orientada ao mercado na alocação de elementos de dados. A proposta é acelerar a criação de um mercado nacional de dados integrado, estimular uma economia digital baseada em dados como insumo central e adaptar a implementação conforme as características de cada região do país.

De acordo com o plano, até o final de 2025, a construção da China Digital deverá alcançar avanços significativos. Entre as metas, estão o crescimento contínuo da nova produtividade digital de alta qualidade, a elevação da qualidade e da eficiência do desenvolvimento econômico digital e o aumento da participação das principais indústrias digitais no Produto Interno Bruto (PIB), com valor agregado superior a 10%.

Ações estratégicas para o desenvolvimento digital

O plano implementa ações importantes em oito áreas, incluindo:

Inovação institucional e de mecanismos;

Construção de marca local;

Estratégia “inteligência artificial +”;

Melhoria de infraestrutura;

Cultivo da indústria de dados;

Cultivo de talentos digitais;

Otimização do ambiente de desenvolvimento digital;

Aprimoramento do empoderamento digital.

Entende-se que o plano é o primeiro documento emitido pelo National Data Bureau para departamentos locais de gerenciamento de dados, visando orientar a construção da China Digital.