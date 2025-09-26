"ChatGPT, quais ações devo comprar?" Entenda como a IA tem sido usada por investidores

O mercado de consultoria automatizada deve ter uma expansão de cerca de 600% até 2029, segundo especialistas (Getty Images) (Nikolas Kokovlis/NurPhoto/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 26 de setembro de 2025 às 13h44.
O ChatGPT já é usado por pelo menos por um em cada dez investidores de varejo para escolher ações, segundo uma pesquisa da consultoria eToro divulgada pela Reuters. Esse comportamento tem ajudado a aumentar a explosão do mercado de robo-advisory. Mas, mesmo entre os entusiastas, prevalece o alerta: trata-se de uma estratégia arriscada, que ainda não substitui consultores tradicionais.
Graças à inteligência artificial, qualquer investidor pode selecionar ativos, monitorar carteiras e acessar análises que antes eram restritas a grandes bancos ou gestores institucionais. O mercado de consultoria automatizada, que reúne fintechs, bancos e gestoras que oferecem aconselhamento financeiro baseado em algoritmos, deve saltar de US$ 61,7 bilhões em 2024 para US$ 470,9 bilhões em 2029, uma expansão de cerca de 600%, de acordo com a consultoria Research and Markets.
Jeremy Leung, que passou quase duas décadas analisando empresas no UBS, agora recorre ao ChatGPT para montar sua carteira multimodal desde que deixou o banco suíço no fim do ano passado.
“Não tenho mais o luxo de contar com um terminal Bloomberg ou outros serviços caríssimos de dados de mercado”, disse. “Mesmo a versão simples do ChatGPT consegue replicar boa parte dos fluxos de trabalho que eu fazia.” Ele, no entanto, alerta que a ferramenta pode deixar passar análises cruciais, já que não acessa informações atrás de paywalls.
A tendência é global. Segundo a corretora eToro, que entrevistou 11 mil investidores de varejo em vários países, cerca de metade dos entrevistados afirma que usaria IA para selecionar ou ajustar investimentos, enquanto 13% já utilizam ferramentas como ChatGPT e Gemini, do Google. No Reino Unido, uma pesquisa da Finder revelou que 40% dos investidores já recorreram a chatbots e IA para obter conselhos financeiros pessoais.
O próprio ChatGPT adverte que não deve ser usado como consultor financeiro profissional, e a OpenAI não divulga números de usuários que empregam o chatbot para escolher investimentos.
“Modelos de IA podem ser brilhantes”, diz Dan Moczulski, diretor-gerente da eToro no Reino Unido. “O risco surge quando as pessoas tratam ferramentas genéricas como ChatGPT ou Gemini como bolas de cristal.”. Nesses casos, a recomendação é estudar mais sobre os modelos de IA e considerá-los como uma opção de análise, não uma certeza.
De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.
Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.
Veja, abaixo, os principais temas abordados:
