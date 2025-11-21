Inteligência Artificial

ChatGPT libera criação de grupos com até 20 pessoas; veja como usar

Novo recurso funciona no navegador e no celular e permite menções à IA, emojis e convite por link compartilhável

Ferramenta permite menções diretas à IA e tem privacidade adaptada a menores (Reprodução)

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 14h46.

Última atualização em 21 de novembro de 2025 às 14h52.

Usuários do ChatGPT já podem criar grupos de conversa com até 20 participantes nas versões Free, Go, Plus e Pro. A novidade está sendo liberada gradualmente para web e dispositivos móveis nos próximos dias, segundo a OpenAI, empresa responsável pelo sistema de inteligência artificial.

Para começar a usar, o processo é simples. Na tela principal do ChatGPT, clique no ícone de pessoas, que aparece na barra lateral ou no topo, dependendo do dispositivo. Depois, é possível dar um nome ao grupo, adicionar uma breve descrição e compartilhar o link para convite com outros participantes.

Quem já tem uma conversa individual ativa também pode usá-la como ponto de partida: ao adicionar alguém a esse chat, o sistema cria uma nova conversa em grupo, mantendo a original intacta.

Durante o papo, o usuário pode mencionar o ChatGPT com @ChatGPT para pedir respostas da IA no meio da discussão. O bot também consegue reagir com emojis às mensagens. As respostas da IA nesses grupos são gerenciadas automaticamente pelo GPT-5.1 Auto, tecnologia que escolhe o modelo mais adequado com base no plano de quem pergunta e no conteúdo enviado.

  • Importante: configurações e memórias personalizadas da conta não são carregadas para os grupos. O ChatGPT também não grava novas memórias nessas conversas. Caso um menor de idade entre no grupo, o conteúdo sensível é automaticamente reduzido para todos, e os responsáveis podem desativar o uso do recurso.

OpenAI lança ChatGPT for Teachers com foco educacional

Além dos grupos, a OpenAI também apresentou o ChatGPT for Teachers, versão voltada a educadores dos Estados Unidos. A ferramenta, que segue as normas de privacidade para ser usada em educação e será gratuita até junho de 2027 para usuários verificados. Segundo a empresa, cerca de 150 mil professores já têm acesso à versão.

