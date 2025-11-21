ChatGPT libera criação de grupos com até 20 pessoas; veja como usar

Usuários do ChatGPT já podem criar grupos de conversa com até 20 participantes nas versões Free, Go, Plus e Pro. A novidade está sendo liberada gradualmente para web e dispositivos móveis nos próximos dias, segundo a OpenAI, empresa responsável pelo sistema de inteligência artificial.

Para começar a usar, o processo é simples. Na tela principal do ChatGPT, clique no ícone de pessoas, que aparece na barra lateral ou no topo, dependendo do dispositivo. Depois, é possível dar um nome ao grupo, adicionar uma breve descrição e compartilhar o link para convite com outros participantes.

Quem já tem uma conversa individual ativa também pode usá-la como ponto de partida: ao adicionar alguém a esse chat, o sistema cria uma nova conversa em grupo, mantendo a original intacta.

Durante o papo, o usuário pode mencionar o ChatGPT com @ChatGPT para pedir respostas da IA no meio da discussão. O bot também consegue reagir com emojis às mensagens. As respostas da IA nesses grupos são gerenciadas automaticamente pelo GPT-5.1 Auto, tecnologia que escolhe o modelo mais adequado com base no plano de quem pergunta e no conteúdo enviado.

Importante: configurações e memórias personalizadas da conta não são carregadas para os grupos. O ChatGPT também não grava novas memórias nessas conversas. Caso um menor de idade entre no grupo, o conteúdo sensível é automaticamente reduzido para todos, e os responsáveis podem desativar o uso do recurso.

OpenAI lança ChatGPT for Teachers com foco educacional

Além dos grupos, a OpenAI também apresentou o ChatGPT for Teachers, versão voltada a educadores dos Estados Unidos. A ferramenta, que segue as normas de privacidade para ser usada em educação e será gratuita até junho de 2027 para usuários verificados. Segundo a empresa, cerca de 150 mil professores já têm acesso à versão.