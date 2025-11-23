80% dos brasileiros usam IA para pesquisa, diz estudo; desconfiança também cresce

No Brasil, 8 em cada 10 pessoas utilizam alguma ferramenta de IA para realizar pesquisas. Pelo menos é isso que aponta a sexta edição do estudo State of Search Brasil, produzido pela agência Hedgehog Digital. Trata-se de um crescimento de 21% em relação ao mesmo período do ano passado.

Entre as ferramentas favoritas dos brasileiros, o ChatGPT, da OpenAI, segue disparado na liderança, com 82%, seguido por Gemini, do Google, (45%) e pela Meta AI (42%).

Apesar da rápida ascensão, o uso vem acompanhado de cautela. A maioria das pessoas ainda mantém uma postura crítica em relação ao conteúdo gerado pela inteligência artificial. Mais de 90% das pessoas que responderam à pesquisa afirmam não confiar totalmente nas respostas fornecidas pelas ferramentas e 80% dizem checar as informações em outras fontes antes de usá-las.

Como os brasileiros fazem a busca?

As buscas por texto continuam dominando tanto em computadores quanto em dispositivos móveis, embora apresentem queda em relação aos anos anteriores. No desktop ou notebook, 87% dos usuários ainda digitam suas consultas, uma redução de 4 pontos percentuais, enquanto as buscas por imagem (12%) e por voz (8%) permanecem menos expressivas.

Nos smartphones e tablets, o cenário é semelhante, mas com uma leve diferença de comportamento. As buscas por texto também lideram, com 84% das menções, queda de 4 pontos percentuais, seguidas pelas pesquisas por imagem (17%) e por voz (14%).

Onde os brasileiros mais buscam?

O Google segue como o principal canal de buscas, com 84% das pesquisas realizadas por texto em computadores e 81% em smartphones, embora com uma queda de 4 e 6 pontos percentuais, respectivamente. A perda de relevância é mais expressiva nas buscas por voz no desktop, onde o índice caiu 19 pontos.

Já o YouTube continua como o segundo canal mais utilizado, especialmente em buscas de texto, mantendo presença importante tanto em notebooks quanto em dispositivos móveis. Já os sites de empresas e o Instagram tiveram leve retração, refletindo a migração gradual de parte dos usuários para canais de resposta mais direta.

O destaque fica para o crescimento do ChatGPT, que aparece como o quarto canal mais consultado. A ferramenta apresentou alta performance nas buscas por voz e texto, com ganhos de até 19 pontos percentuais no desktop e 18 no mobile. O WhatsApp também mostro avanço.

Ainda dentro do estudo, 84% afirmam que continuarão com o Google para pesquisas diárias. Já 82% disseram ter intenção de explorar inteligências artificiais como ChatGPT, Gemini e Microsoft Copilot.

Apenas 36% pretendem continuar usando o Google na mesma intensidade.

Sobre a pesquisa

Foram realizadas 4.157 entrevistas online com brasileiros a partir dos 16 anos, entre homens e mulheres de todas as regiões do país — Sudeste (47%), Nordeste (23%), Sul (15%), Centro-Oeste (8%) e Norte (7%). A coleta de dados ocorreu entre os dias 26 de junho e 14 de julho de 2025.

A amostra contemplou participantes de todas as classes sociais (A a E), com maior concentração nas classes C (37%) e D (31%). Entre os respondentes, 52% se identificam como mulheres e 48% como homens. A faixa etária ficou dividida entre 16 a 29 anos (42%), 30 a 49 anos (42%) e 50 anos ou mais (16%). O estudo, composto por 100 perguntas, teve nível de confiança de 95% e margem de erro de 1,5 ponto percentual.