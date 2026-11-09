Dinheiro digital: O que trava a adoção em massa das stablecoins no Brasil?

Hector Fardin, cofundador da Avenia, no podcast Future of Money
Editor do Future of Money
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 09h56.
No episódio desta semana do podcast Future of Money, Hector Fardin, cofundador da Avenia, discute o futuro das moedas digitais atreladas a ativos reais. Do impacto das regras do Banco Central à integração entre carteiras digitais e o Pix, o executivo trata do que o setor enxerga nesse momento de turbulência regulatória.
Assista ao vídeo!
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