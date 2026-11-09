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Dinheiro digital: O que trava a adoção em massa das stablecoins no Brasil?

O uso cotidiano pelo investidor comum ainda esbarra na complexidade das plataformas e na falta de regulamentação clara em muitos países

Hector Fardin, cofundador da Avenia, no podcast Future of Money

Hector Fardin, cofundador da Avenia, no podcast Future of Money

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 09h56.

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As stablecoins são amplamente consideradas a forma mais eficiente de transferir recursos de maneira internacional. Mesmo assim, ainda existem gargalos à adoção em massa desses criptoativos.

No episódio desta semana do podcast Future of Money, Hector Fardin, cofundador da Avenia, discute o futuro das moedas digitais atreladas a ativos reais. Do impacto das regras do Banco Central à integração entre carteiras digitais e o Pix, o executivo trata do que o setor enxerga nesse momento de turbulência regulatória.

Assista ao vídeo!

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