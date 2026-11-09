Opinião: adiar a CBS pode custar caro ao Brasil

Lucas Ribeiro defende que a CBS comece em 2027 e aponta custos bilionários de um adiamento, propondo 11 medidas para reduzir os riscos da transição (rafastockbr/Shutterstock)
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Publicado em 9 de novembro de 2026 às 10h00.
Entidades como CNI, OAB e Fiergs pediram o adiamento da CBS de 1º de janeiro de 2027. Lucas Ribeiro, CEO da ROIT, infraestrutura tributária brasileira, defende manter o prazo com regras estáveis e suspensão de penalidades. Segundo o autor, o adiamento prolongaria custos de conformidade e atrasaria o cashback para famílias.
Por Lucas Ribeiro*
Em uma semana, CNI, OAB, Fiergs, entidades jurídicas e o setor imobiliário pediram a Brasília que a CBS não entre em vigor em 1º de janeiro de 2027.
Até Bernard Appy, que desenhou o sistema, admitiu estender o teste se o risco operacional for grande.
As manifestações são legítimas e descrevem problemas reais: alíquota de 11,3% fixada para 15 de dezembro, apuração assistida incompleta, lacunas na lei e Notas Técnicas que mudam frequentemente.
Mas há uma pergunta que nenhuma das cartas fez: o que, exatamente, estará diferente em novembro de 2027?
2026 já foi o ano de testes, mas foi consumido pela instabilidade das regras.
A NT 2025.002, nota técnica central da NF-e, teve ao menos 12 versões em 19 meses, três delas em 35 dias. A tabela cClassTrib teve sete versões em 13 meses.
Em 2026, surgiram novas numerações de Notas Técnicas para a NF-e, com publicações em outubro, a pouco mais de dois meses da CBS.
Dê mais um ano a esse método e ele poderá entregar mais mudanças em outubro de 2027. Em novembro, as mesmas entidades poderão assinar outra carta pedindo 2029.
Nunca estaremos prontos enquanto a prontidão for medida contra um alvo que se move.
A reforma herdou 15 modelos de documento fiscal, criou três novos (água, gás e imóveis) e multiplicou campos em cada um.
O grupo IBS/CBS da NF-e passa de cem identificadores e tem 15 eventos novos. Um IVA precisa de seis dados por operação e de um único documento.
Adiar a CBS não resolve isso.
O adiamento oferece um ano de folga, mas cobra um preço alto. Entre os custos mensuráveis estão:
Conformidade: R$ 42 bilhões a R$ 50 bilhões por ano. O TCU estima que a CBS reduza o hiato de conformidade do PIS/Cofins de 22,6% para 15,9%.
Sobre R$ 582 bilhões arrecadados em 2025, a diferença pode chegar a R$ 50 bilhões.
Capital de giro: R$ 19 bilhões por ano. São R$ 140 bilhões em créditos de PIS/Cofins parados em 100 mil empresas. Com Selic de 13,5%, mais um ano no regime atual custa R$ 19 bilhões em juros.
Crescimento: R$ 10 bilhões a R$ 20 bilhões por ano. A Fazenda estima ganho mínimo de 10% do PIB em dez anos. Segundo Appy, só a troca do PIS/Cofins representa meio ponto ao ano.
Litígio: R$ 5,4 trilhões em disputa, equivalentes a 75% do PIB. Os conflitos relacionados ao PIS/Cofins permanecem por mais um ano.
Cashback: R$ 10 bilhões por ano.
A partir de 25 de abril de 2027, 28,8 milhões de famílias, ou 73 milhões de pessoas, poderão receber a devolução de 100% da CBS do gás, energia, água e telecomunicações e 20% dos demais itens.
Para as empresas, adiar significa mais um ano de tributo cumulativo, crédito restrito, juros sobre valores parados e sistemas paralelos. Para o Brasil, significa preservar perdas de conformidade e postergar a transferência de renda às famílias.
Não se ganha tempo. Perde-se dinheiro.
Se o problema é instabilidade e custo do erro, a resposta deve ser estabilidade e proteção durante a transição. Onze medidas podem reduzir os riscos sem exigir adiamento:
Prazo para Notas Técnicas: estabelecer 120 dias para implementação e oferecer alternativa declaratória mensal aos setores ainda pendentes, como NF ABI, BPe TA e ReOps.
Novas versões do Regulamento: permitir ajustes durante todo o ano de 2027, sem penalidades e com prazo flexível.
Autuações: suspender penalidades por erros formais em 2027 e conceder 90 dias para autorregularização de erros materiais, sem multa.
Consultas formais: criar canal oficial da Receita Federal, com respostas orientativas em até sete dias úteis.
Documentos fiscais: tornar facultativos os novos documentos e permitir nota de débito em qualquer operação.
IBS: dispensar exigências e penalidades em 2027, período de preparação para 2029.
Prazo de pagamento: conceder 60 dias para os vencimentos de janeiro a junho, sem multa ou juros, e adotar crédito presumido enquanto a apuração assistida não estiver completa.
Créditos de PIS e Cofins: incluí-los na apuração assistida em janeiro, com lançamento pela Receita Federal. São R$ 140 bilhões que podem deixar de ser contencioso e virar caixa.
Alíquota: votar em novembro e recalcular a referência de 2028 com os anos-base previstos em lei (2025 e 2026) e a conformidade observada em 2027.
Medida provisória: corrigir as lacunas de transição apontadas pela CNI.
Conflitos de jurisdição: aprovar lei complementar pontual para questões relacionadas ao IBS, previstas para 2029.
As sete primeiras medidas podem ser implementadas em dezembro e entregam o que as cartas pedem, exceto o adiamento: regras estáveis, proteção contra penalidades, documentos simples, alívio de caixa e crédito garantido.
Também preservam a operação real em 2027, necessária para calibrar as alíquotas seguintes.
As cartas estão certas no diagnóstico e talvez erradas no remédio. A solução passa pelo congelamento das regras e pela suspensão de penalidades por erros de adaptação, não necessariamente pelo adiamento.
Se nada disso for feito, adiaremos eternamente e perderemos, ano após ano, o que a reforma veio entregar.
Adiar não é cautela. Pode ser a pior opção para as empresas, para as pessoas e para a própria reforma.
*Lucas Ribeiro é fundador e CEO da ROIT, primeira infraestrutura tributária do Brasil. Reconhecida por sua atuação no Senado e na Câmara, e por ter acertado duas vezes a alíquota de referência do IVA. Advogado tributarista, também possui formação em Administração e atua há quase 20 anos no desenvolvimento de soluções tecnológicas para o setor. Participou das discussões da Reforma Tributária no Congresso Nacional e é professor da Trevisan Escola de Negócios e da Faculdade Brasileira de Tributação (FBT).
Segundo o texto, CNI, OAB, Fiergs e outras entidades apontam a indefinição da alíquota, a apuração assistida incompleta, lacunas na legislação e mudanças frequentes nas Notas Técnicas. Os problemas operacionais motivam pedidos para postergar a entrada em vigor da CBS, prevista para 1º de janeiro de 2027.
Lucas Ribeiro aponta custos anuais de R$ 42 bilhões a R$ 50 bilhões em conformidade, R$ 19 bilhões em capital de giro e R$ 10 bilhões a R$ 20 bilhões em crescimento. As estimativas apresentadas no artigo utilizam dados atribuídos ao TCU, ao Ministério da Fazenda e a Bernard Appy, além de cálculos sobre créditos tributários.
Segundo Lucas Ribeiro, cerca de R$ 140 bilhões em créditos de PIS/Cofins estão parados em 100 mil empresas, e a manutenção do regime atual por mais um ano representaria R$ 19 bilhões em juros, considerando Selic de 13,5%. O autor propõe incluir esses créditos na apuração assistida em janeiro, com lançamento pela Receita Federal.
O texto prevê o início do cashback em 25 de abril de 2027, com potencial de beneficiar 28,8 milhões de famílias, equivalentes a 73 milhões de pessoas. As devoluções previstas são de 100% da CBS sobre gás, energia, água e telecomunicações e de 20% sobre os demais itens.
Lucas Ribeiro apresenta 11 medidas para reduzir os riscos operacionais da transição, incluindo prazo de 120 dias para implementação de Notas Técnicas, suspensão de penalidades por erros formais em 2027 e autorregularização de erros materiais em 90 dias. As propostas também incluem flexibilização de documentos fiscais, prazos de pagamento e aproveitamento de créditos tributários.
De acordo com o artigo, a alíquota de referência de 11,3% está prevista para fixação em 15 de dezembro de 2026. O autor também propõe uma votação em novembro e o recálculo da referência de 2028 com base nos anos de 2025 e 2026 e na conformidade observada em 2027.