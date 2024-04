Brasileira Inner AI levanta R$12 mi com inteligência artificial que cria conteúdo para empresas

O Brasil começa a entrar com mais enfase no mercado da inteligência artificial via startups. No mais recente movimento do setor, a Inner AI, uma emergente focada em inteligência artificial para criação de conteúdo, anunciou a conclusão de uma expressiva rodada de investimento pré-seed, captando R$12 milhões. O aporte foi liderado pelo renomado fundo Canary, com a participação de outros importantes investidores como LASP Capital, Play9, Alexia Ventures, Crivo Ventures e Newtopia VC.

Esta capitalização vem em um momento crucial para a startup, que em menos de um ano de operação já oferece seus serviços a grandes corporações como Claro, Embraer, Mercado Livre e Bayer. O objetivo definido foi o que atraiu os investidores: solidificar-se como a plataforma de trabalho predileta das grandes empresas, fortalecendo simultaneamente a posição do Brasil como um fornecedor global de destaque no segmento de Software as a Service (SaaS).

Pedro Salles e Eduardo Mitelman, as mentes por trás da Inner AI, dizem não apenas compartilhar a visão empreendedora, mas uma trajetória de sucesso anterior, com experiências significativas em desenvolvimento de software e criação de conteúdo, respectivamente. A dupla agora se propõe a resolver as ineficiências no processo de criação de conteúdo, amplificadas pela expansão das plataformas de IA generativas.

“Estive entre programação por mais de uma década, e vi minha produtividade dobrar como desenvolvedor nos últimos dois anos com a IA, enquanto nada mudou na criação de conteúdo. Me juntei ao Eduardo para mudar esse cenário. Quase todo mundo passa um tempo ao longo do dia criando conteúdo, independentemente de sua ocupação. Diante disso, resolvemos proporcionar para criadores de conteúdo o mesmo superpoder que consegui como programador”, diz Salles.

A plataforma da Inner IA oferece uma solução all-in-one que permite a criação e adaptação de conteúdo em diversos formatos, otimizada pela inteligência artificial. Entre as funcionalidades, estão a edição de texto, geração de vídeo e imagens sintéticas, dublagem, legendagem e uma interface de chat segura baseada em modelos avançados de linguagem. A startup já demonstra compatibilidade com os principais modelos de IA do mercado, como Mistral, Llama e Stable Diffusion.

Com o investimento mais recente, a empresa planeja expandir a infraestrutura tecnológica, com mais pesquisa e desenvolvimento para explorar novas tendências e avanços na área de IA, assim como a implementação de práticas de segurança robustas para proteger os dados dos clientes.