Yahoo compra Artifact, app de curadoria de notícias com IA dos cofundadores do Instagram

Os cofundadores do Instagram Mike Krieger e Kevin Systrom criaram no ano passado o Artifact, uma ferramenta de inteligência artificial (IA) para recomendar notícias aos usuários. O serviço era promissor, mas os experientes investidores nunca conseguiram expandi-lo em grande escala. O app, como toda IA voltada ao jornalismo, carecia de algumas funções para garantir a confiabilidade das informações.

Mas o combalido Yahoo viu ouro no app que começava a ficar empoeirado. Ao considerar que o serviço de e-mail, notícias e buscador possui centenas de milhões de leitores que poderiam se beneficiar de um toque de inovação tecnológica, a pioneira da internet foi às compras. Assim, as duas partes estão unindo forças: o Yahoo está adquirindo o Artifact, anunciaram as empresas na terça-feira, 2.

Sem informar o valor da aquisição, o que foi vendido foi a tecnologia do app Artifact e não sua equipe. Mike Krieger e Kevin Systrom, cofundadores do Artifact, serão "conselheiros especiais" para o Yahoo, mas não se juntarão à empresa. Os cinco demais funcionários do Artifact ou já conseguiram outros empregos ou planejam tirar um tempo de folga.

A aquisição ocorre pouco mais de um ano após o lançamento do Artifact e cerca de três meses após Systrom e Krieger anunciarem o fim do projeto. "Construímos algo que um grupo central de usuários ama", escreveram os cofundadores em janeiro, "mas concluímos que a oportunidade de mercado não é grande o suficiente para justificar um investimento contínuo dessa forma."

Eles disseram que a maior razão para o encerramento foi a fim de focar em "coisas novas, maiores e melhores que têm a capacidade de alcançar muitos milhões de pessoas".

Depois da integração

O aplicativo Artifact desaparecerá uma vez que a aquisição seja concluída. Mas a tecnologia subjacente do Artifact para categorizar, curar e personalizar conteúdo logo começará a aparecer no Yahoo News — e eventualmente em outras plataformas do Yahoo também.

Ao fim da integração, o Yahoo pode desenvolver um ecossistema de conteúdo personalizado, o "TikTok para texto" que era tão atraente para os usuários do Artifact. E o Artifact pode alimentar um serviço de notícias do futuro, escrito por máquinas, mas ainda lido por humanos.