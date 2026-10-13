Inteligência Artificial

Patrocinado por:

logo-totvs-preto

“Brain fry”: estudo da BCG mostra como excesso de IA no trabalho gera fadiga mental e erros

Pesquisa com 1.488 trabalhadores nos Estados Unidos indica que a produtividade sobe até três ferramentas e cai a partir da quarta

“Brain fry”: estudo da BCG mostra como excesso de IA no trabalho gera fadiga mental e erros (Magnific)

“Brain fry”: estudo da BCG mostra como excesso de IA no trabalho gera fadiga mental e erros (Magnific)

Bianca Bezerra Pinto
Bianca Bezerra Pinto

Jornalista

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 17h21.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobrePré-MBA em IA
Saiba mais

Adicionar mais uma ferramenta de inteligência artificial à rotina nem sempre significa trabalhar melhor. Um estudo do Boston Consulting Group (BCG), publicado na Harvard Business Review em março de 2026, indica que a produtividade percebida cresce até três ferramentas e cai quando o profissional passa a usar quatro ou mais.

A pesquisa, feita com a Universidade da Califórnia em Riverside, ouviu 1.488 trabalhadores em tempo integral de grandes empresas dos Estados Unidos.

Quer aprender a usar IA no trabalho? O Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME tem quatro aulas práticas, online, por R$ 37.

O que o estudo encontrou

Os autores batizaram o fenômeno de “AI brain fry”, algo como “fritura mental por IA”, definido como a fadiga mental causada pelo uso ou pela supervisão de ferramentas além da capacidade cognitiva da pessoa. Não se confunde com burnout, que é um esgotamento emocional crônico.

Ao passar de uma para duas ferramentas, a produtividade percebida sobe de forma significativa. Com três, chega ao pico. A partir de quatro, o desempenho cai, enquanto a tensão mental continua aumentando.

Entre os usuários de IA ouvidos, 14% disseram já ter vivido esse quadro. Quem supervisiona as ferramentas de forma intensiva relatou 14% mais esforço mental, 12% mais fadiga e 19% mais sobrecarga de informação. Os afetados também reportaram 39% mais erros graves.

Por que a supervisão pesa mais que o número de ferramentas

O desgaste vem menos do uso em si e mais da supervisão constante. Toda resposta gerada por IA precisa ser lida, conferida e, muitas vezes, corrigida. Com várias ferramentas, o profissional alterna entre interfaces e formatos diferentes, o que exige mais atenção e memória de trabalho.

Um gerente sênior de engenharia ouvido na pesquisa disse que trabalhava mais para administrar as ferramentas do que para resolver o problema.

Exemplo prático

Imagine um analista que usa um assistente para redigir e-mails, outro para resumir reuniões, um terceiro para montar planilhas e um quarto para pesquisar dados. Ao longo do dia, ele precisa conferir quatro tipos de resultado, cada um com falhas próprias. O tempo ganho na produção pode ser consumido na revisão.

Para aplicar IA na rotina profissional, o Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME oferece quatro aulas práticas, online, por R$ 37.

Como reduzir a sobrecarga

Segundo os pesquisadores, usar IA para substituir tarefas rotineiras e repetitivas pode diminuir a ocorrência do problema. Eles também afirmam que as empresas devem administrar os efeitos negativos de forma proativa, sem abandonar a adoção da tecnologia.

Os resultados indicam que o ponto de equilíbrio fica em até três ferramentas, cada uma com função clara, como redação, análise de dados ou organização de reuniões.

Limites do levantamento

Os dados são autodeclarados, e os autores reconhecem que ainda não está claro se o brain fry é um fenômeno duradouro ou uma fase de adaptação. A incidência varia por área: 26% em marketing e 6% em jurídico.

Em outro estudo, com quase 12 mil trabalhadores em 14 países, a BCG apontou que mais de 40% dos usuários regulares de IA sem cargo de gestão relataram economizar um dia inteiro de trabalho ou mais por semana. Os dois levantamentos indicam que o ganho depende da forma de uso.

Para praticar IA com método, o Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME tem quatro aulas práticas, online, por R$ 37.

Acompanhe tudo sobre:Branded Marketing IAInteligência artificial

Mais de Inteligência Artificial

IA resolve questões de nível PhD, mas erra ao ler um relógio: o que isso revela sobre a tecnologia

Transparência das empresas de IA despenca de 58 para 40 pontos em um ano, mostra Stanford

Modelos de IA setoriais devem saltar de 1% para mais da metade do uso corporativo até 2027

Quatro movimentos de inteligência artificial que vão redefinir o trabalho nas empresas até 2027

Mais na Exame

Carreira

Você vai mudar mais do que imagina, mostra estudo de Harvard com 19 mil pessoas

Inteligência Artificial

IA resolve questões de nível PhD, mas erra ao ler um relógio: o que isso revela sobre a tecnologia

ESG

Incêndios no Amazonas: fumaça encobre Porto Velho e oito suspeitos são identificados

Um conteúdo Esfera Brasil

Produção de petróleo no Brasil bate recorde pelo 3º mês seguido em agosto