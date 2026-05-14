Inteligência Artificial

Blackstone capta US$ 1,75 bilhão em IPO de fundo focado em data centers para IA

Veículo estruturado como REIT mira aquisição de data centers já construídos e locados a grandes hyperscalers, como Amazon, Microsoft e Google

Blackstone: gestora quer acelerar empreendimentos no mercado de IA

Blackstone: gestora quer acelerar empreendimentos no mercado de IA

Maria Eduarda Cury
Maria Eduarda Cury

Colaboradora

Publicado em 14 de maio de 2026 às 11h44.

A Blackstone concluiu nesta quarta-feira, 14, o IPO do Blackstone Digital Infrastructure Trust (BXDC), captando US$ 1,75 bilhão com a venda de 87,5 milhões de ações a US$ 20 cada. O veículo, estruturado como um fundo de investimento imobiliário (REIT), tem como objetivo adquirir data centers já construídos e locados a grandes empresas de tecnologia que se beneficiam da demanda crescente por infraestrutura de inteligência artificial.

O fundo vai mirar ativos avaliados entre US$ 250 milhões e US$ 1,5 bilhão, alugados a hyperscalers com grau de investimento como empresas como Amazon, Microsoft e Google, que operam nuvens de grande escala. As ações passam a ser negociadas nesta quinta-feira na Bolsa de Nova York sob o ticker BXDC. Conforme análise da Bloomberg, este é o maior IPO já realizado por um REIT, sem ativos em carteira no momento da oferta.

A Blackstone ainda não adquiriu nenhum data center para o fundo, mas afirma ter identificado um pipeline de cerca de US$ 25 bilhões em ativos potenciais. A própria gestora indicou interesse em comprar até US$ 200 milhões em cotas do veículo. Investidores que participaram da oferta, como Morgan Stanley, Goldman Sachs e JPMorgan, também receberão 1% do valor aplicado em ações bônus.

Por dentro do fundo

O IPO reforça que a Blackstone, gestora com US$ 1,3 trilhão, quer se tornar a maior investidora global em infraestrutura de IA. Com a mudança, a intenção também aponta para um foco maior em expansão de público-alvo, deixando de focar somente em interessados em fundos de pensão e endowments para abraçar desejos de investidores individuais.

O BXDC terá gestão externa por uma afiliada da Blackstone e prioridade sobre outros fundos da gestora para aquisições de data centers estabilizados pelos próximos 24 meses após o IPO. A oferta foi coordenada por Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley, Barclays, Bank of America, Deutsche Bank, JPMorgan, Royal Bank of Canada e Wells Fargo.

Acompanhe tudo sobre:TecnologiaInteligência artificial

Mais de Inteligência Artificial

A aposta que promete uma IA até 15 vezes mais rápida que a Nvidia – e sem consumir água

'Todo mundo está infeliz': na Meta, funcionários sentem efeitos da IA em demissões

Com carreira em advocacia, este executivo quer levar ética e segurança para a nova era da IA

Brasil deve investir até R$ 2 trilhões em nuvem e IA até 2029, diz Brasscom

Mais na Exame

Negócios

Essa professora largou as salas de aula e criou um estúdio de design que fatura US$ 200 mil por ano

Ciência

Terra está cercada por milhares de toneladas de lixo espacial, diz relatório

Brasil

Anvisa detecta bactéria em mais de 100 lotes de produtos suspensos da Ypê

Mundo

Xi quer convencer Trump a adotar visão ganha-ganha e evitar armadilha de Tucídides