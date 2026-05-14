Blackstone capta US$ 1,75 bilhão em IPO de fundo focado em data centers para IA

A Blackstone concluiu nesta quarta-feira, 14, o IPO do Blackstone Digital Infrastructure Trust (BXDC), captando US$ 1,75 bilhão com a venda de 87,5 milhões de ações a US$ 20 cada. O veículo, estruturado como um fundo de investimento imobiliário (REIT), tem como objetivo adquirir data centers já construídos e locados a grandes empresas de tecnologia que se beneficiam da demanda crescente por infraestrutura de inteligência artificial.

O fundo vai mirar ativos avaliados entre US$ 250 milhões e US$ 1,5 bilhão, alugados a hyperscalers com grau de investimento como empresas como Amazon, Microsoft e Google, que operam nuvens de grande escala. As ações passam a ser negociadas nesta quinta-feira na Bolsa de Nova York sob o ticker BXDC. Conforme análise da Bloomberg, este é o maior IPO já realizado por um REIT, sem ativos em carteira no momento da oferta.

A Blackstone ainda não adquiriu nenhum data center para o fundo, mas afirma ter identificado um pipeline de cerca de US$ 25 bilhões em ativos potenciais. A própria gestora indicou interesse em comprar até US$ 200 milhões em cotas do veículo. Investidores que participaram da oferta, como Morgan Stanley, Goldman Sachs e JPMorgan, também receberão 1% do valor aplicado em ações bônus.

Por dentro do fundo

O IPO reforça que a Blackstone, gestora com US$ 1,3 trilhão, quer se tornar a maior investidora global em infraestrutura de IA. Com a mudança, a intenção também aponta para um foco maior em expansão de público-alvo, deixando de focar somente em interessados em fundos de pensão e endowments para abraçar desejos de investidores individuais.

O BXDC terá gestão externa por uma afiliada da Blackstone e prioridade sobre outros fundos da gestora para aquisições de data centers estabilizados pelos próximos 24 meses após o IPO. A oferta foi coordenada por Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley, Barclays, Bank of America, Deutsche Bank, JPMorgan, Royal Bank of Canada e Wells Fargo.