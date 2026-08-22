Inteligência Artificial

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Passo a passo para criar apresentações de impacto do zero com o Gamma App

Plataforma usa inteligência artificial para transformar uma ideia, um texto ou um documento em uma apresentação estruturada, com layout, conteúdo e recursos visuais

Gamma usa inteligência artificial para transformar ideias, textos e arquivos em apresentações editáveis (Getty Images)

Gamma usa inteligência artificial para transformar ideias, textos e arquivos em apresentações editáveis (Getty Images)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 22 de agosto de 2026 às 05h01.

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Criar uma apresentação do zero costuma envolver uma sequência de tarefas: organizar as informações, dividir o conteúdo entre os slides, escolher uma identidade visual e ajustar cada elemento para que a tela não fique carregada.

O Gamma tenta concentrar boa parte desse processo em um único ambiente, usando inteligência artificial para transformar uma ideia, um texto ou um arquivo em uma apresentação editável.

A plataforma oferece três caminhos principais para começar: Generate, para criar uma apresentação a partir de uma ideia; Paste, para transformar um conteúdo já escrito; e Import, para trabalhar a partir de arquivos ou páginas existentes.

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Comece pelo conteúdo

Depois de acessar o Gamma, clique em Create New AI e escolha Presentation. Para uma apresentação feita do zero, selecione Generate.

O próximo passo é explicar o que deve aparecer no material. Quanto mais informações forem incluídas, maior a chance de o primeiro rascunho ficar próximo do que você precisa. A partir da descrição, o Gamma estrutura o conteúdo e monta uma primeira versão da apresentação.

A empresa afirma que o rascunho pode ficar pronto em menos de um minuto.

Um exemplo de prompt :

“Crie uma apresentação de 8 slides sobre educação financeira para jovens adultos. O público tem entre 18 e 25 anos. Use linguagem simples, apresente os principais erros financeiros, inclua exemplos do cotidiano e termine com cinco recomendações práticas. O tom deve ser profissional, mas acessível.”

 

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Escolha o visual

Depois de definir o conteúdo, chega a hora de escolher um tema. O Gamma oferece diferentes modelos visuais e também permite criar uma identidade própria, com cores, fontes, logotipo e outros elementos de marca.

Para uma apresentação profissional, vale escolher o visual pensando no público e no objetivo. Já uma reunião corporativa, o ieal é apostar em uma estética diferente de uma aula ou de um pitch para investidores.

O sistema também escolhe layouts e elementos visuais automaticamente. Ainda assim, é importante revisar cada página antes de apresentar.

Revise o texto e os slides

A primeira versão deve ser tratada como um rascunho. Se um slide ficou carregado, por exemplo, o usuário pode pedir à IA para resumir o conteúdo. Também é possível solicitar alterações específicas, como mudar o tom, reorganizar uma seção ou acrescentar uma página.

Uma instrução simples pode ser:

“Reduza este slide para três pontos principais e mantenha apenas as informações essenciais.”

Outra opção é pedir uma mudança mais específica:

“Transforme este texto em uma comparação visual entre as duas alternativas, sem acrescentar informações novas.”

Esse cuidado ajuda a evitar uma apresentação visualmente bonita, mas difícil de acompanhar.

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Use arquivos que você já tem

Quem já possui um relatório, documento ou apresentação não precisa começar novamente. O Gamma permite importar arquivos como PowerPoint, Word e PDF, além de conteúdos de outras fontes.

A opção de importação com IA pode reorganizar e estilizar o material para transformá-lo em uma nova apresentação. Também é possível importar um conteúdo e usar a IA para reescrever ou reorganizar os slides depois.

Exporte quando terminar

Com a apresentação revisada, o Gamma permite apresentá-la diretamente pela plataforma, compartilhar um link ou exportar o arquivo.

Entre os formatos disponíveis estão PowerPoint (PPTX), PDF e PNG; o arquivo também pode ser levado ao Google Slides por meio da exportação em PowerPoint.

O ponto principal é não parar na primeira versão criada pela IA. Um bom resultado depende de fornecer contexto, conferir as informações e ajustar o material de acordo com quem estará do outro lado da tela.

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