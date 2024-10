Apple revive iPad Mini com foco em IA; entenda por que o produto é o azarão da marca

Após três anos sem atualizações, a Apple relançou o iPad Mini, agora equipado com o A17 Pro, o chip de entrada da marca capaz de rodar recursos de inteligência artificial (IA) da suíte Apple Intelligence. O modelo está disponível para pré-venda e chega ao mercado após o dia 23 de outubro, com preços que variam de R$ 5.999 a R$ 9.599, dependendo do armazenamento.

Mesmo com essas novidades, o iPad Mini tem um desafio ao chegar no mercado. O produto responde por apenas 10% das vendas totais da linha de tablets da Apple, segundo dados do segundo trimestre de 2024. Em comparação, o iPad Pro domina o mercado, representando 43% das vendas, enquanto o iPad padrão mantém uma fatia estável de 35%.

A participação em declínio é uma tendência observada nos últimos anos. Em 2022, o iPad Mini já mostrava sinais de queda, com apenas 7% das vendas da linha. Apesar disso, analistas sugerem que o novo modelo de 2024, com melhorias como maior capacidade de armazenamento e suporte à Apple Intelligence, pode revitalizar o interesse dos consumidores pelo formato compacto.

Características do novo iPad Mini

O iPad Mini chega ao mercado nas cores cinza-espacial, estelar, roxo claro e azul, substituindo o rosa da geração anterior. O tablet conta com opções de armazenamento de até 512 GB, o dobro da versão anterior, que começava com 64 GB. A tela continua com 8,3 polegadas, tecnologia Liquid Retina e 500 nits de brilho, o que garante cores vibrantes e boa leitura em diferentes ambientes.

iPad Mini: detalhe do novo tablet de tela pequena da marca (Apple/Divulgação)

As câmeras mantêm 12 MP na frontal ultra-angular, com a função Palco Central, e 12 MP na traseira, que grava vídeos em 4K e inclui recursos como machine learning para escanear documentos diretamente. O tablet também oferece compatibilidade com as versões Pro e USB-C do Apple Pencil.

IA pode fazer diferença no mercado?

A inclusão do chip A17 Pro, que promete desempenho 30% mais rápido que o modelo anterior, coloca o novo iPad Mini como uma opção interessante para quem busca aproveitar os recursos de IA da Apple. Essa tecnologia pode atrair usuários interessados em tarefas mais complexas, como processamento de imagens e vídeos.

No entanto, a preferência do consumidor por telas maiores continua sendo um desafio para o modelo compacto.