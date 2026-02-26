Tecnologia

Opera cria ‘máquina do tempo’ digital para celebrar 30 anos do navegador

Site interativo relembra MySpace, Orkut, LimeWire e chega a 2025 com navegadores movidos por inteligência artificial

Maria Eduarda Cury
Colaboradora

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 07h50.

A empresa Opera celebrou os 30 anos do navegador com um site interativo que representa uma máquina do tempo para relembrar a evolução do produto lançado em 1996 na Noruega. Chamada Web Rewind, a experiência pode ser acessada clicando neste link. "Reviva momentos do ápice da internet como criar seu perfil no Myspace ou conseguir seu primeiro match no Tinder", diz a descrição oficial do projeto.

Basta pressionar a barra de espaço por alguns segundos para dar início à jornada temporal. É possível selecionar imediatamente o ano desejado a partir do mural que destaca o momento de maior relevância no universo digital, como ir direto a 2006 para relembrar o início do Twitter enquanto rede social de até 140 caracteres para publicar sentimentos rotineiros. O ano de 1997, quando o correio eletrônico fez sua estreia, é lembrado como o disseminador de lendas urbanas e piadas ruins demais para a vida real.

A jornada revive telas como o primeiro design do Facebook, com Al Pacino ao fundo, e os pop-ups assustadores que indicavam potenciais danos de segurança aos computadores ao tentar baixar músicas em aplicativos como o Lime Wire, um dos propagadores da pirataria para músicas e filmes antes da era do streaming.

O 'fim' da linha é 2025, ano que destaca os navegadores movidos por inteligência artificial. "Trinta anos depois, os navegadores agora podem navegar com você e até mesmo por você com a ajuda da IA", diz a descrição da memória.

Envie a própria lembrança ao Web Rewind

Além de proporcionar uma viagem no tempo, a Opera também organizou uma promoção para o indivíduo que enviar a melhor lembrança que tem enquanto usuário da internet global. O vencedor ganhará uma passagem para a Suíça para conhecer a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear (CERN), instituição que serviu como base para a idealização e estruturação da World Wide Web, responsável pelo fenômeno da conectividade digital.

As lembranças aceitas vão desde textos de até 500 caracteres como fotos ou vídeos de até 10 megabytes que representem um pouco do impacto da internet na vida dos participantes.

Inteligência artificialTecnologiaInternet

