Da astronomia à computação: conheça as figuras históricas que inspiraram os produtos da Nvidia

A Nvidia (NVDA) se inspira em grandes nomes da ciência para nomear seus chips de IA, prestando homenagem a pioneiros que marcaram a história do conhecimento e da tecnologia.

A maioria deles contribuiu para avanços no setor de computação e astrofísica, e seus conhecimentos estão sendo utilizados para vários produtos desenvolvidos em inteligência artificial, segundo o site Business Insider.

Veja a seguir os cientistas e suas contribuições reconhecidos pela Nvidia:

Grace Hopper

Grace Hopper, uma das figuras mais importantes da computação, foi responsável por inovações como o primeiro compilador de computador e o desenvolvimento da linguagem COBOL.

Ela previu que os computadores seriam dispositivos compactos e acessíveis, como são hoje, e foi a primeira mulher a ser nomeada membro ilustre da Sociedade Britânica de Computação. A Nvidia batizou seus chips Hopper em sua homenagem, e esses componentes desempenham um papel crucial na revolução da IA generativa, como a da era ChatGPT.

David Blackwell

Matemático e estatístico, David Blackwell fez contribuições fundamentais para a teoria dos jogos, da informação e da probabilidade. Ele foi o primeiro afro-americano a integrar a Academia Nacional de Ciências. Sua principal obra, o teorema de Rao-Blackwell, tem aplicação em várias áreas da estatística. Os chips Blackwell da Nvidia são os mais avançados da empresa até o momento, com uma versão futura chamada Blackwell Ultra em desenvolvimento.

Ada Lovelace

Ada Lovelace (Wikimedia Commons)

Filha do poeta inglês Lord Byron, Ada Lovelace é considerada a mãe da programação de computadores. Suas traduções e anotações sobre a Máquina Analítica de Charles Babbage são a base para o conceito de programação. Ela também deu nome a uma linguagem de programação e é homenageada anualmente no Dia de Ada Lovelace, que celebra as mulheres na área de STEM. A arquitetura Lovelace da Nvidia, que alimenta suas placas gráficas da série 40, é uma escolha popular entre gamers e programadores.

Vera Rubin

Astrônoma conhecida por suas descobertas sobre a matéria escura, Vera Rubin revolucionou a astrofísica ao demonstrar que as galáxias giravam de maneira diferente do esperado. Seu trabalho foi amplamente reconhecido com prêmios como a Medalha Nacional de Ciência. A plataforma Rubin AI superchip da Nvidia, programada para ser lançada em 2026, levará suas contribuições para o campo da IA.

Richard Feynman

Físico vencedor do Prêmio Nobel, Richard Feynman foi responsável pelos diagramas que ajudam a calcular as probabilidades de interações entre partículas, e contribuiu para o Projeto Manhattan, o desenvolvimento da bomba atômica. Ele também foi fundamental na investigação do acidente com o ônibus espacial Challenger. A arquitetura Feynman da Nvidia, prevista para 2028, trará inovações significativas no campo das GPUs.

Esses chips não apenas representam os avanços tecnológicos da Nvidia, mas também prestam homenagem a cientistas cujas ideias e descobertas moldaram as bases de muitas áreas do conhecimento atual.