Banco Central do Brasil dá exemplo para o mundo, diz economista-chefe da Visa

O Banco Central brasileiro tem agido bem para conter a inflação e os choques trazidos pelo cenário externo e é um bom exemplo a ser seguido por outros países emergentes, avalia Joel Virgen, economista-chefe da Visa para a América Latina.

“O Banco Central [do Brasil] está liderando o caminho para todos os mercados emergentes em tempos difíceis. O BC foi muito claro. A inflação ainda está dentro da faixa de variação. Pode estar um pouco acima da meta, mas o BC reconhece que as expectativas de inflação, a médio prazo, aumentaram um pouco”, disse Virgen, à EXAME.

“Por outro lado, o BC reconhece alguma desaceleração na economia e afirma que há espaço para calibragem. É importante ser flexível. Uma vez mais, o BC brasileiro está mostrando ao mundo como as coisas precisam ser feitas”, afirma.

O economista também vê a economia do país mais próxima do equilíbrio. “Este ano, o crescimento ficará um pouco abaixo de 2%. É muito importante destacar que será mais próximo do potencial, com uma taxa de crescimento mais estável e sustentável. E isso ajuda a reduzir as pressões inflacionárias”, disse.

Virgen analisa mercados emergentes há 25 anos. Em sua carreira, ocupou cargos de direção nos bancos BNP Paribas, TD e Citibanamex, e obteve um PhD em economia pela Universidade de York. Na entrevista, ele falou ainda sobre as perspectivas para a economia global, o comportamento do consumidor e os impactos da IA. Leia mais a seguir.

Como vê as perspectivas para a economia do Brasil?

Às vezes, nos concentramos muito no que está lá fora e tendemos a ter um viés negativo sobre o local. O Brasil está passando por uma moderação na atividade econômica que começou no ano passado e está em uma das melhores posições para navegar por essa incerteza e volatilidade. No ano passado, o Brasil registrou um crescimento de cerca de 2,7%, e este ano ficará um pouco abaixo de 2%. É muito importante destacar que será mais próximo do potencial, com uma taxa de crescimento mais estável e sustentável. E isso ajuda a reduzir as pressões inflacionárias.

Atualmente, a base de crescimento do Brasil ainda é compatível com a resiliência do mercado de trabalho, com o aumento do emprego e do poder de compra. Obviamente, a inflação faz parte dessa história. O Banco Central tem sido um pouco restritivo, mas tem espaço para reagir se algum risco afete a economia mais à frente ou haja efeitos no mercado de trabalho. O Brasil tem um dos maiores espaços de ação, o que pode não ser o caso de todos os outros mercados emergentes ou de outras economias latino-americanas.

Na última reunião do Copom, em 18 de março, o BC reduziu a taxa de juros para 14,75% ao ano. Como você vê este movimento?

Vejo como algo realmente construtivo. Mais uma vez, o Banco Central está liderando o caminho para todos os mercados emergentes em tempos difíceis. O BC foi muito claro. A inflação ainda está dentro da faixa de variação. Pode estar um pouco acima da meta, mas isso reconhece que as expectativas de inflação aumentaram ligeiramente. Por outro lado, o BC reconhece alguma desaceleração na economia e afirma que há espaço para calibragem. É importante ser flexível. Uma vez mais, o BC brasileiro está mostrando ao mundo como as coisas precisam ser feitas.

Vamos lembrar disso. Após a pandemia, quando todos discutiam a reabertura da economia, se haveria uma recuperação temporária ou permanente da inflação, o Banco Central do Brasil já estava agindo e foi um dos primeiros a controlar a inflação. Isso estabeleceu um padrão elevado para outros bancos centrais emergentes ao redor do mundo.

Como vê a economia global neste momento?

Aparentemente, os riscos estão pendendo para o lado negativo em termos de crescimento econômico e para o lado positivo em termos de inflação, mas o cenário pode ainda não ter mudado. Não sabemos quanto tempo vai durar o conflito no Oriente Médio e, nesse sentido, por quanto tempo o choque nos preços do petróleo vai durar, e essa é a principal suposição a se fazer para dizer algo sobre o quão temporários ou permanentes esses choques podem ser.

Mas deixe-me apenas compartilhar, para iniciar as discussões, que primeiro reconhecemos a incerteza. Segundo, é muito importante para nós diferenciarmos o cenário base, que ainda tem impacto na economia mundial, mas também reconhecermos que existem riscos.

Sempre que passamos por esses momentos complexos de alta incerteza, temos duas opções. Ou ficarmos um pouco perdidos por falta de informações completas e por vermos como todos os nossos planos e estratégias podem ter mudado, ou, pelo contrário, tentar nos apegar a cenários ou estratégias anteriores. Mas também há espaço para sermos flexíveis e inovarmos.

Há muita incerteza, mas é realmente importante, pelo menos para os economistas, diferenciar claramente entre o cenário-base, o cenário que ainda estamos observando para a economia mundial e a economia local, e os riscos que cercam a maioria das variáveis ​​macroeconômicas.

A incerteza é o novo normal?

A incerteza sempre estará presente. A incerteza é simplesmente a falta de informações completas. E se você se lembra dos últimos 10, 20, 30 anos, não conseguimos prever todos os eventos importantes com potencial para alterar, positivamente ou negativamente, nosso mercado ou a economia mundial.

O grau de incerteza agora é excepcionalmente alto, mas eu não diria que é muito alto e muito maior do que o que vivenciamos no ano passado. Obviamente, a natureza era totalmente diferente. O ano passado foi marcado pelo protecionismo comercial, pela política de investimentos, pelos desafios na diversificação do comércio e dos investimentos. O tipo de incerteza era diferente, mas o alto grau de incerteza, eu acho, é semelhante.

Um dos pontos em que estávamos certos desde o final do ano passado foi não presumir que a incerteza desapareceria este ano. Se você observar a maioria das perspectivas econômicas globais do final do ano passado, elas presumiam que o crescimento econômico deste ano poderia vir de diferentes fatores, mas um deles seria uma menor incerteza, o que não aconteceu.

Como a guerra no Irã mudou as perspectivas para a economia global em 2026?

Ainda esperamos que a economia global cresça cerca de 3%. Se você me perguntasse há três meses, eu diria que esses 3% tinham 80% de probabilidade. Agora, esses 3% provavelmente têm entre 55% e 60% de probabilidade. Essa é a principal diferença. Mas, ainda assim, o cenário que consideramos é de crescimento global.

Os cenários ainda se concentram na tendência geral da inflação, caracterizada pela estabilidade no médio prazo. Isso é importante. No médio prazo, pode haver alguma volatilidade, mas ainda assim haverá progresso na inflação.

Uma das variáveis ​​que está mudando rapidamente é o nível de cautela dos bancos centrais. Eles já eram cautelosos antes, porque a maioria dos BCs ainda esperava que a inflação atingisse a meta ou se mantivesse dentro da meta por mais tempo antes de realmente criar um ambiente de condições construtivas para a política monetária. Condições que significassem um pequeno estímulo à economia para uma trajetória mais positiva.

Essa perspectiva de estabilidade da inflação em 3% no médio prazo já está mudando a cautela que as políticas monetárias devem adotar este ano. Mas há muitas outras tendências que não vemos mudando, como a revolução da IA. Neste momento, tudo gira em torno de investimento e inovação. Provavelmente ainda não se trata de ganhos generalizados na atividade produtiva, e acreditamos que isso continuará sendo o caso.

Banco Central: entidade define a taxa Selic para auxiliar no controle da inflação (Leandro Fonseca /Exame)

Que outros fatores ajudam a entender os rumos da economia global?

Temos que reconhecer que o mundo é diferente. Passamos por momentos difíceis nos últimos 30 anos, mas isso gerou um resultado muito positivo: a maioria das nossas economias, especialmente mercados emergentes em geral e o Brasil em particular, devido às dificuldades do passado, criou políticas macroeconômicas e macroprudenciais que podem ajudar a superar esse impacto.

Uma delas é o regime de câmbio flexível. Outras são ter um banco central confiável com metas de inflação e a política fiscal. Já discutimos que, sim, o padrão ou a tendência da dívida pode ser sustentável, mas isso significa que precisamos de um plano de consolidação fiscal, e todos os mercados americanos sabem disso. Então, em certo sentido, o panorama global ainda é de crescimento geral. A política monetária pode ter se tornado mais cautelosa, mas ainda assim este é um mundo mais bem preparado.

Como a situação atual e a Guerra do Irã podem mudar o comportamento do consumidor?

Pode mudar por pelo menos três canais diferentes. O primeiro é o desafio de curto prazo: qual serão as implicações do que está acontecendo agora, por exemplo, com os preços do petróleo, que terão um efeito direto sobre a inflação e os preços de bens e serviços.

Em segundo lugar, o impacto que esta situação poderá ter na confiança do consumidor. Se você perceber que isso não se trata apenas de uma questão de preços, mas também das perspectivas de crescimento econômico e, consequentemente, do emprego, você poderá se tornar um consumidor mais cauteloso. Isso pode influenciar o seu nível de confiança no curto e médio prazo, traduzindo essa incerteza em maior cautela.

E o que significa ser mais cauteloso? Tentar manter o consumo essencial o mais estável possível. Isso inclui os gastos diários com bens e serviços, e tentar ser um pouco mais cuidadoso com os gastos supérfluos, talvez adiar aquela compra especial que você está planejando, como uma nova TV de tela plana ou a troca de celular.

E em terceiro lugar, se as pressões inflacionárias forem significativas o suficiente, isso poderá alterar os planos dos bancos centrais. Isso pode levar você a presumir que as taxas de juros não serão tão baixas quanto você espera. E, portanto, financiar esse consumo pode não ser tão barato quanto você imaginava.

Já há efeitos no consumo?

Não acho que já esteja afetando o consumo. Se você observar os preços, ainda não há evidências de choques, o que é normal. Em segundo lugar, há a confiança do consumidor. Em alguns setores, o consumidor ainda está se recuperando, em outros, está estável, e não há nada ainda a destacar.

Os bancos centrais estão cautelosos. Ninguém está mudando a trajetória das taxas de juros neste momento. Mas há um quarto fator importante. O consumidor de hoje é muito diferente. Prefere o comércio digital. O e-commerce tem muitas vantagens porque cada vez mais pessoas o adotam, pois oferece mais margem para comparar preços. Isso cria uma nova concorrência. Assim, é possível encontrar mais ofertas e oportunidades.

Essas mesmas soluções proporcionam um ambiente melhor para os consumidores encontrarem bons preços, boa qualidade, os melhores produtos e opções de entrega. Isso torna o mundo um pouco mais estável e resiliente a choques.

O senhor também estuda o avanço da inteligência artificial. Como vê a adoção dessa tecnologia no Brasil?

O Brasil, neste momento, em quase todas as métricas e índices de adoção de IA, está ligeiramente acima de seus principais concorrentes. Existem desafios, e vocês estão em uma posição melhor. Vocês partem de uma base mais sólida do que outros pares que talvez tenham estruturas semelhantes à do Brasil.

Na semana passada, fizemos a primeira transação com um agente de IA da Visa no Brasil. O Brasil é um dos primeiros países do mundo a testar a solução que desenvolvemos no ano passado. O Brasil é um dos primeiros países em que queremos implementar uma espécie de ambiente de testes para a Visa. O Brasil faz parte de um arquétipo com o qual estamos trabalhando, juntamente com a Índia e outros países que nos apoiam muito, porque temos um ambiente bastante disruptivo quando se trata de pagamentos e tecnologia financeira.

Como a Visa tem lidado com as mudanças no comércio global?

A flexibilidade tem sido fundamental. Conhecer nossos clientes tem sido essencial. Tem sido muito claro, ao entendermos em quais segmentos atuamos, que podemos observar mudanças, como transações internacionais — neste caso, B2B, C2C e B2C —, e oferecer escalabilidade quando precisamos expandir, porque alguns desses canais estão se estreitando, enquanto outros estão se expandindo.

Às vezes, a narrativa é forte de que o mundo está se tornando mais protecionista e que toda essa tensão geopolítica está impedindo as pessoas de fazerem aquelas viagens ideais. Mas, na verdade, isso não está acontecendo. Desde o ano passado, o que temos visto é um aumento nas transações, novos corredores comerciais, novas rotas de viagem. Por isso, temos promovido essa flexibilidade, a preparação para escalar e a disponibilização de todas as ferramentas para que os diferentes negócios possam se adaptar a esse novo ambiente.