O método de 3 passos para escrever prompts que geram respostas perfeitas

Prompts mais claros ajudam a orientar a IA sobre tarefa, contexto e formato da resposta (Magnific/Reprodução)
Redatora
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 05h00.
Uma resposta ruim da IA nem sempre significa que a ferramenta não sabe realizar a tarefa. Muitas vezes, o problema está no pedido.
Quando uma instrução é vaga, falta contexto ou não deixa claro o resultado esperado, a ferramenta precisa preencher essas lacunas por conta própria.
Uma forma simples de melhorar os comandos é estruturar o prompt em três partes: tarefa, contexto e formato. A combinação não garante uma resposta perfeita, mas reduz ambiguidades e facilita chegar ao resultado desejado.
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O primeiro passo é definir a tarefa. “Faça um texto sobre IA” deixa muitas possibilidades abertas. Já “escreva uma matéria de 2.700 caracteres sobre o uso de IA no atendimento ao cliente” estabelece um objetivo muito mais específico.
Vale incluir o verbo que representa a ação esperada: escrever, resumir, comparar, revisar, organizar, explicar ou analisar. Quanto mais claro for o trabalho solicitado, menor será a necessidade de a IA adivinhar o que o usuário pretende.
Também é possível dividir uma tarefa complexa em etapas. Se o objetivo é analisar uma pesquisa e transformá-la em conteúdo, por exemplo, o prompt pode pedir primeiro a identificação dos principais dados e depois a elaboração do texto.
A mesma tarefa pode produzir resultados completamente diferentes dependendo de quem vai receber o conteúdo, qual é o objetivo e quais informações devem ser consideradas.
Um pedido para escrever um e-mail, por exemplo, pode incluir quem receberá a mensagem, qual é a relação com essa pessoa, o motivo do contato e o tom desejado. Para revisar um currículo, o contexto pode incluir a vaga pretendida e a experiência que deve ser priorizada.
Aqui também entram restrições. Se determinado dado não pode ser inventado, vale dizer isso. Se o texto precisa ter determinado tamanho ou seguir um estilo específico, a informação deve aparecer no comando.
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Mesmo quando a IA entende a tarefa, ainda falta determinar o formato da entrega. O usuário pode pedir uma lista, uma tabela, um texto corrido, tópicos ou uma resposta dividida por etapas.
Também é possível estabelecer características mais específicas, como limite de caracteres, número de opções, público-alvo ou nível de profundidade.
Um prompt como “compare essas três ferramentas em uma tabela, considerando preço, integração e facilidade de uso, e termine com os principais pontos de diferença” oferece muito mais direção do que simplesmente “compare as ferramentas”.
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Nem sempre o primeiro comando precisa resolver tudo. Se a resposta vier genérica, o usuário pode apontar exatamente o que faltou e pedir uma nova versão.
A prática também ajuda a identificar quais informações costumam fazer diferença em cada tipo de tarefa. Para trabalhos recorrentes, vale criar um modelo de prompt com instruções que permanecem iguais e alterar apenas os dados específicos de cada solicitação.