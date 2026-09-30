O método de 3 passos para escrever prompts que geram respostas perfeitas

Uma resposta ruim da IA nem sempre significa que a ferramenta não sabe realizar a tarefa. Muitas vezes, o problema está no pedido.

Quando uma instrução é vaga, falta contexto ou não deixa claro o resultado esperado, a ferramenta precisa preencher essas lacunas por conta própria.

Uma forma simples de melhorar os comandos é estruturar o prompt em três partes: tarefa, contexto e formato. A combinação não garante uma resposta perfeita, mas reduz ambiguidades e facilita chegar ao resultado desejado.

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1. Diga exatamente o que você quer

O primeiro passo é definir a tarefa. “Faça um texto sobre IA” deixa muitas possibilidades abertas. Já “escreva uma matéria de 2.700 caracteres sobre o uso de IA no atendimento ao cliente” estabelece um objetivo muito mais específico.

Vale incluir o verbo que representa a ação esperada: escrever, resumir, comparar, revisar, organizar, explicar ou analisar. Quanto mais claro for o trabalho solicitado, menor será a necessidade de a IA adivinhar o que o usuário pretende.

Também é possível dividir uma tarefa complexa em etapas. Se o objetivo é analisar uma pesquisa e transformá-la em conteúdo, por exemplo, o prompt pode pedir primeiro a identificação dos principais dados e depois a elaboração do texto.

2. Dê o contexto necessário

A mesma tarefa pode produzir resultados completamente diferentes dependendo de quem vai receber o conteúdo, qual é o objetivo e quais informações devem ser consideradas.

Um pedido para escrever um e-mail, por exemplo, pode incluir quem receberá a mensagem, qual é a relação com essa pessoa, o motivo do contato e o tom desejado. Para revisar um currículo, o contexto pode incluir a vaga pretendida e a experiência que deve ser priorizada.

Aqui também entram restrições. Se determinado dado não pode ser inventado, vale dizer isso. Se o texto precisa ter determinado tamanho ou seguir um estilo específico, a informação deve aparecer no comando.

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3. Defina como a resposta deve vir

Mesmo quando a IA entende a tarefa, ainda falta determinar o formato da entrega. O usuário pode pedir uma lista, uma tabela, um texto corrido, tópicos ou uma resposta dividida por etapas.

Também é possível estabelecer características mais específicas, como limite de caracteres, número de opções, público-alvo ou nível de profundidade.

Um prompt como “compare essas três ferramentas em uma tabela, considerando preço, integração e facilidade de uso, e termine com os principais pontos de diferença” oferece muito mais direção do que simplesmente “compare as ferramentas”.

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O prompt melhora com a conversa

Nem sempre o primeiro comando precisa resolver tudo. Se a resposta vier genérica, o usuário pode apontar exatamente o que faltou e pedir uma nova versão.

A prática também ajuda a identificar quais informações costumam fazer diferença em cada tipo de tarefa. Para trabalhos recorrentes, vale criar um modelo de prompt com instruções que permanecem iguais e alterar apenas os dados específicos de cada solicitação.