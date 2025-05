Resultado da Nvidia pode desencadear forte alta nas bolsas dos EUA em meio a US$ 7 trilhões parados

O mercado acionário dos Estados Unidos está esperando ansiosamente pelo resultado trimestral da Nvidia (NVDA), previsto para quarta-feira, 28.

Isso porque os resultados podem ser o gatilho para um movimento de alta significativo. Isso ocorre em um momento no qual os investidores mantêm cerca de US$ 7 trilhões estacionados em fundos de liquidez, esperando oportunidades para entrar com força nas ações.

Instituições mantêm posição conservadora no setor de tecnologia

De acordo com o estrategista Michalis Onisiforou, fundos de hedge e fundos mútuos continuam com investimentos abaixo da média em ações de tecnologia, indicando que ainda há espaço para aumentar exposição.

Fundos que seguem tendências de mercado apresentam posição neutra, enquanto gestores que limitam a volatilidade têm margem para ampliar riscos, favorecendo uma possível alta, segundo a Bloomberg.

Oscilações recentes e cenário para Nvidia

Após uma recuperação do índice S&P 500 desde o fim de abril, impulsionada por expectativas de redução de tensões comerciais, o mercado recuou na semana passada devido a preocupações fiscais e renovados atritos tarifários.

Agora, a atenção está totalmente voltada à Nvidia, que vale cerca de US$ 3,2 trilhões e é vista como termômetro da demanda por inteligência artificial.

Valorização e possíveis riscos para as ações

Embora as ações da Nvidia tenham valorizado aproximadamente 40% nas últimas sete semanas, ainda operam abaixo do pico histórico alcançado em janeiro. O preço atual representa um múltiplo de lucros projetados para 2026 que é inferior à média dos últimos cinco anos.

No entanto, o analista alerta que o ritmo recente de alta pode ter deixado o papel perto de níveis excessivamente valorizados, o que pode dificultar a reação positiva ao relatório.

Movimentação dos investidores de varejo

Os investidores individuais, que costumam aproveitar quedas para comprar, mostraram enfraquecimento momentâneo, mas esse movimento voltou a ganhar força após a agência Moody’s reduzir a nota de crédito dos Estados Unidos, reacendendo o apetite por ações.