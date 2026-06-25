Amazon amplia aposta em IA na Índia e investimento chega a US$ 48 bilhões

A Amazon anunciou um novo aporte de US$ 13 bilhões para expandir sua infraestrutura de inteligência artificial e computação em nuvem na Índia, elevando o plano total de investimentos no país para US$ 48 bilhões até 2030.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 25, após reunião entre o CEO Andy Jassy e o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, em Nova Délhi.

Segundo a companhia, os recursos serão direcionados principalmente à expansão da capacidade dos data centers da AWS em Mumbai e Hyderabad, reforçando a oferta de serviços de IA, chips próprios e soluções de nuvem para empresas, startups e governo.

Infraestrutura de nuvem e corrida pela IA

Com o novo investimento, a Amazon reforça a estratégia de ampliar sua presença em mercados considerados centrais para a expansão da inteligência artificial, em meio à disputa global por infraestrutura de data centers e capacidade computacional.

A empresa afirma que o objetivo é apoiar a digitalização de pequenas empresas, a criação de empregos e a ampliação de exportações digitais na Índia, alinhando a expansão à agenda econômica do país.

O plano também prevê expansão da rede operacional de comércio eletrônico, com novos centros de distribuição e estações logísticas no país até o fim do período de investimento.